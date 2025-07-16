漢光演習野戰型救護車出動 可運4傷患

第五作戰區步兵三○二旅演練戰傷救護與大量傷患處置，出動野戰型救護車。（記者蔡政珉攝）

2025/07/16 05:30

〔記者蔡政珉、李容萍／綜合報導〕漢光四十一號演習，第五作戰區步兵三○二旅昨天在苗栗縣結合「同心操演」實施「戰傷救護暨大量傷患前接後送處置演練」，依實際狀況演練我方官兵遭敵方攻擊受傷後，如何進行戰場初級救護、檢傷分類、現場穩定處置後，完成病患轉運任務等，盡可能保存戰力並協助重、中度受傷官兵送醫治療。

第五作戰區步兵三○二旅表示，這次演練項目為官兵遭受敵攻擊後產生大量傷患，該旅第二營救護站依「前接、後送、穩定、分流」四大原則，迅速完成戰場初級救護、檢傷分類、現場穩定處置後，完成病患轉運任務；此次也出動野戰型救護車，內部空間為台灣設計研發，一次可運送四名傷患。

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此外，苗栗縣城鎮韌性（防空）演習昨登場，演習重點包括警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制、急救站及災民收容處所設置與戰災救援等項目，演習過程逼真，獲中央考核長官的肯定。

普濟堂明遶境 史無前例遇演習

另，桃園市城鎮韌性（防空）演習，明天下午一點卅分至二點整實施警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制，大溪區傳承百年的普濟堂慶祝關聖帝君誕辰社頭遶境活動，早就安排明、後天熱鬧舉行，史無前例巧遇演習，將配合暫停遶境、就地掩蔽；桃園市另在大園區、交通部民用航空局飛航服務總台北部飛航服務園區實施戰災搶救，及大園國中執行急救站傷患醫療處理及救濟站災民轉移收容開設的實作演練。

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