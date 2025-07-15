全國最密集 信義商圈空中、地下連通道逾2.3公里

信義計畫區立體連通道路線圖。（資料來源︰都發局 製表整理︰記者何玉華）

2025/07/15 05:30

立體環形路廊 連接101、世貿、逾11間百貨公司、1座影城等

記者何玉華／專題報導

台北市百貨最密集的信義商圈，自二○○四年完成台北一○一與世貿中心和紐約紐約購物中心（現為ATT4 FUN）段，以紐約紐約購物中心到華納威秀影城間的卅三米連通道後，如今往北可串連超過十一個百貨商場，直抵捷運藍線市政府站，往東跨越松仁路抵國泰金融中心，往西待「南山A21綠環塔」完工，可連接到台北市政府南側，將形成全國最密集的立體連通環形路廊，包含空橋與地下連通道總長超過二．三公里。

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空橋系統 逛街不用等紅綠燈 上班族午休健走

信義商圈空橋系統原始構想是串連捷運紅線、藍線，從地標台北一○一開始，西側連接到世貿一館、君悅飯店，東側連接ATT4 FUN往東北方向展開，北側朝市政府方向原隔著世貿三館，二○二○年南山人壽標下土地地上權，將興建四十三層樓高建築，預計二○二八年完工後，將有東向空橋連接到ATT4 FUN、南向連接到台北一○一的既有空橋，北向也會增加跨越松壽路到台北市政府南側的空橋。

從台北一○一往東側連接ATT4 FUN跟微風南山百貨的空橋系統，往東經南山廣場可以到松仁路；從微風南山往北經威秀影城，跨越松壽路一路向北，分列香堤大道兩側的新光三越A9、A11、A8、微風松高四座百貨的二、三樓，都有東西向空橋串連。微風松高百貨再有分支往東連結到遠東百貨二、三樓，以及跨越松仁路後連接國泰金融中心。

地下連通道 穿梭捷運站、市府、多家百貨

從新光三越A8、微風松高百貨續往北跨越松高路後，新光三越A4與麗寶廣場間也有東西向空橋連接，往北最終抵達臨忠孝東路的微風信義百貨。總計連接十一間百貨公司、一座影城，總長度約二．三公里，是全國最密集的空橋系統。其中，除了台北一○一的空橋因為進入大樓內部，開放通行時間配合捷運營運為每日上午六點到凌晨一點，其他多為廿四小時開放。

路網最後一哩路 南山A21綠環塔2028年完工

在空橋系統之外，還有地下連通道，連接微風信義百貨與東側的統一時代百貨、捷運藍線市政府站間；統一時代百貨還能連接到台北市政府北側出口，其間將經過將開幕營業的Dream Plaza（舊誠品大樓）。另外，香榭廣場周邊的A9、A11、A8、微風松高百貨間，都可透過地下道穿梭其間，與空橋形成立體路廊。

記者實測從台北一○一走空橋往北到忠孝東路的微風信義百貨，轉入地下的連通道進入台北市政府，全程耗時約卅分鍾，單趟步行約一．五公里，有不少周邊上班族利用休息時間在此空中散步、健走；有逛街民眾表示，走空橋不會曬太陽「不熱很多」，也不用等紅綠燈，唯獨台北一○一與北側台北市政府間，尚無空橋或地下連通道，仍須走地面人行道，整體立體環狀路網成型，預計得等到二○二八年「南山A21綠環塔」完工。

北市新光三越A9、A11、A8、微風松高百貨間，都可透過地下道穿梭其間。（記者何玉華攝）

信義商圈有全國最密集空中、地下立體連通道，圖為一○一往南山微風的空橋。（記者何玉華攝）

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