台南50處文化資產 風災受損

台南市定古蹟鹽水八角樓一樓外牆洗石子剝落、二樓窗戶傾倒。 （文化局提供）

2025/07/13 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕颱風丹娜絲帶來強風豪雨，南市多處古蹟、歷史建築首當其衝，暴露古蹟在極端氣候下的脆弱現況。南市文化資產管理處初步統計，共五十處文化資產受損，包含鹽水八角樓、北門出張所等歷史地標建物，已展開查勘與修復評估作業，預計十四日完成全面勘查。

文化資產管理處表示，受損的五十處文化資產中，包括市定古蹟三十一處、歷史建築十九處，其中十七處需進一步實地查驗以釐清損壞程度。災損較明顯的包括，鹽水八角樓屋面瓦片移位、一樓洗石子剝落、二樓木屏堵與窗戶傾倒；北門出張所與洗滌鹽工廠亦有屋瓦垂脊大幅脫落。另原台南愛國婦人會館、武德殿及山林事務所則出現門窗破損、屋內滲水等情形；鹽水國小神社鳥居傾斜；麻豆林家三房祖厝保護鋼棚受損、基座疑下陷，急需評估是否危及本體。

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南市文化資產處長陳思瑀表示，雖有部分文化資產受損，但整體受損情形仍屬可控範圍，希望於十四日完成所有現勘作業後，儘速彙整各案復建所需經費，協助管理單位提報修復計畫，並提供後續修繕輔導，盼儘快完成受損文化資產的修復與再生。

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