大學分科測驗》台大醫估287級分 政大法律309級分

分科測驗第二天，在考完公民與社會後結束，雖然突然下了一場大雷雨，也掩蓋不住考生們考完了的好心情。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/13 05:30

今年化學科較難 有採計的科系 落點分數下降

〔記者楊綿傑、林曉雲／台北報導〕大學分科測驗昨落幕，補教老師認為，今年化學科較難，有採計的科系落點分數估下降，但醫學系不受影響，台大醫估二八七級分同去年，台大電機估二二八級分較去年降一級分。一類組科系若採計今年首度施測的數學乙，則無法預估落點。二類組台大門檻為二二六級分、清交成門檻為二○九級分、中字輩大學門檻二○二級分。

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台大電機估228分 較去年降一級分

得勝者文教升學輔導專家許致昇說明，因化學較去年難，致採計科系的預估分數下降。但醫學系大致仍估與去年持平，台大醫估二八七級分、陽明醫估二八四級分、自費醫牙門檻估二六三級分、公費醫門檻估二六○級分。

同集團的升學輔導專家藍天予表示，採計化學的影響從二類組逐漸明顯，如台大電機去年為二二九級分，今年估降一級分，其餘二類台大門檻二二六級分、清交成門檻二○九級分、中字輩門檻二○二級分，都較去年下修六級分。

AI浪潮 中字輩電資錄取分數提高

而未採計化學的老牌私校二類科系，藍天予認為，可能會因電機資工浪潮而提升錄取分數，如中原、長庚電機今年落點估較去年提高二級分。另AI浪潮也可能使中字輩電資分數超越台清交的二類非電資，甚至拉大差距。

一類組決勝科目在數乙 勇敢填志願

一類組部分，受到數乙影響，多數有採計的科系如台大財金、會計、國企等難以預估落點；政大法律無數乙，估三○九級分；藍天予表示，一類的歷史略難、地理持平、公民略易，因此決勝仍在數乙，但數乙無參考數據，是最大變數也是最好機會，考生若想讀夢幻科系就勇敢填志願，可能有意想不到收穫。許致昇建議考生，立刻對答案預估得分，再排列有興趣校系，並填滿一百個志願。

全國教師會總評，今年分科題目多元創新，結合時事、科技與生活情境，並強化資料判讀與表達能力，整體命題品質穩定，但題型分布、難度差異與取材等面向仍有精進空間，未來可補足視角、平衡難度，也呼籲再優化考招政策。

全教會建議教育部與大考中心，提供具體命題實例與素養導向說明，並公開混合題的評分標準與示例，提升評量透明度與一致性，也建立題材分布原則，確保區域與議題的平衡，呼籲檢討選考制度與各科難度配置，降低因選科導致的不公平。

補教預估指標校系分科測驗落點分數

114年大學分科測驗五標預估表

昨日是114年大學分科測驗第2天，在考完公民與社會後結束，雖然突然下了一場大雷雨，也掩蓋不住考生們的好心情。（記者叢昌瑾攝）

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