遊覽車駕駛抗議身分識別 交部：如期實施

明年元旦起，全台遊覽車強制裝設駕駛身分識別設備，新北市遊覽車駕駛員職業工會質疑圖利，昨號召全台200輛遊覽車包圍交通部陳抗。（記者羅沛德攝）

2025/07/10 05:30

〔記者吳亮儀、陳奕劭／台北報導〕明年元旦起，遊覽車得強制加裝「駕駛身分識別」設備，昨天有數十名遊覽車駕駛開遊覽車到交通部前抗議，認為現在已有GPS機器、也有識別身分功能，「駕駛身分識別」設備每月還要額外付數百元月租費，要對交通部提行政訴訟；但交通部表示，會如期實施。

目前全台約有十三．五萬餘輛遊覽車，交通部在二○一七年已要求遊覽車須裝設GPS機器，確定遊覽車的位置。交通部公路局去年也預告，遊覽車要強制加裝駕駛身分識別設備，目的在確保業者及監理機關能清楚掌握駕駛人勤務及駕駛時間，避免超時工作、過勞，導致行車風險。

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新北市遊覽車駕駛員職業工會等單位則質疑交通部圖利設備業者，昨日號召許多遊覽車司機包圍交通部陳抗。新北遊覽車駕駛員職業工會理事長許景翔表示，全台有六千輛靠行車，不但要繳靠行費、還有GPS裝機費、月租費，現在還要求裝駕駛識別系統，他批評交通部是車行的門神，涉及圖利，工會將長期全面抗爭，也要提起行政訴訟。

公路局：避免疲勞駕駛

公路局組長梁郭國表示，目前遊覽車GPS設備僅能獲得車輛定位資訊，無法獲知該車輛的駕駛人，鑑於駕駛人駕駛工時違規具有發生事故潛在風險，近年重大事故如國道古坑段遊覽車撞擊小客車事故、太平山遊覽車翻覆事故等案件，都肇因業者涉有違反駕駛工時相關規定，所以修法導入駕駛身分識別，使業者及監理機關能清楚掌握駕駛人勤務及駕駛時間，以避免疲勞駕駛，並避免不合理行程規劃。

交通部次長陳彥伯表示，駕駛識別機制設備能讓相關資料傳送至系統，若業者已具備相似系統可不必再加裝；若要加購相關設備，公路局也會提供經費補助，相信不會造成太大困擾，期望業者能夠配合。

至於業者擔憂駕駛識別機制資料恐成為裁罰依據，交通部回應，裁罰會依警方科技執法紀錄為準。

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