為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    遊覽車駕駛抗議身分識別 交部：如期實施

    明年元旦起，全台遊覽車強制裝設駕駛身分識別設備，新北市遊覽車駕駛員職業工會質疑圖利，昨號召全台200輛遊覽車包圍交通部陳抗。（記者羅沛德攝）

    明年元旦起，全台遊覽車強制裝設駕駛身分識別設備，新北市遊覽車駕駛員職業工會質疑圖利，昨號召全台200輛遊覽車包圍交通部陳抗。（記者羅沛德攝）

    2025/07/10 05:30

    〔記者吳亮儀、陳奕劭／台北報導〕明年元旦起，遊覽車得強制加裝「駕駛身分識別」設備，昨天有數十名遊覽車駕駛開遊覽車到交通部前抗議，認為現在已有GPS機器、也有識別身分功能，「駕駛身分識別」設備每月還要額外付數百元月租費，要對交通部提行政訴訟；但交通部表示，會如期實施。

    目前全台約有十三．五萬餘輛遊覽車，交通部在二○一七年已要求遊覽車須裝設GPS機器，確定遊覽車的位置。交通部公路局去年也預告，遊覽車要強制加裝駕駛身分識別設備，目的在確保業者及監理機關能清楚掌握駕駛人勤務及駕駛時間，避免超時工作、過勞，導致行車風險。

    新北市遊覽車駕駛員職業工會等單位則質疑交通部圖利設備業者，昨日號召許多遊覽車司機包圍交通部陳抗。新北遊覽車駕駛員職業工會理事長許景翔表示，全台有六千輛靠行車，不但要繳靠行費、還有GPS裝機費、月租費，現在還要求裝駕駛識別系統，他批評交通部是車行的門神，涉及圖利，工會將長期全面抗爭，也要提起行政訴訟。

    公路局：避免疲勞駕駛

    公路局組長梁郭國表示，目前遊覽車GPS設備僅能獲得車輛定位資訊，無法獲知該車輛的駕駛人，鑑於駕駛人駕駛工時違規具有發生事故潛在風險，近年重大事故如國道古坑段遊覽車撞擊小客車事故、太平山遊覽車翻覆事故等案件，都肇因業者涉有違反駕駛工時相關規定，所以修法導入駕駛身分識別，使業者及監理機關能清楚掌握駕駛人勤務及駕駛時間，以避免疲勞駕駛，並避免不合理行程規劃。

    交通部次長陳彥伯表示，駕駛識別機制設備能讓相關資料傳送至系統，若業者已具備相似系統可不必再加裝；若要加購相關設備，公路局也會提供經費補助，相信不會造成太大困擾，期望業者能夠配合。

    至於業者擔憂駕駛識別機制資料恐成為裁罰依據，交通部回應，裁罰會依警方科技執法紀錄為準。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播