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    頂大支持論文延後公開 還能保護智財權

    自114學年起，凡涉及機密領域等論文，學生在學位考試前應提出延後公開，至多5年，可逐次申請。（成大提供）

    自114學年起，凡涉及機密領域等論文，學生在學位考試前應提出延後公開，至多5年，可逐次申請。（成大提供）

    2025/07/07 05:30

    〔記者楊綿傑、林曉雲／台北報導〕教育部要求學位考試委員審查論文若涉機敏，提出申請延後公開五年。台大、成大、清華、陽明交大等校都支持，認為還可保護師生智財權。

    台大教務長王泓仁指出，學生研究成果如涉及機密或專利，一定期間不予公開是合理政策，台大過去將申請延後公開規定訂於學位考試規則，五年內由指導教授及系所認定，超過五年則需提供確切證據如契約書等，由教務處查證後，核予妥適延後年限，將針對教育部函文，研訂「申請論文延後公開審核表」及修正「學位考試規則」加以審核。

    成大教務長沈聖智表示，論文延後公開，多著重於有創新亮點擬申請專利保護智財權，若涉機密或保密防諜議題，本不宜形成學術論文，若真屬國防機密，則依國防部機密文件保防規範予以保護，相關人員也受管制規範。

    清大教務長巫勇賢指出，清大論文較少涉及國防機密，多數是技術性機密及專利，較偏向商業機密。

    陽明交大教務長陳永昇表示，論文最終要公開和接受同儕檢視與引用，才能發揮學術價值，但可申請延後。以往學生論文勾選延後公開無審核機制，修改相關辦法，透過事先申請，由學位考試委員判斷是否有延後公開必要性，期滿要再延長應提出明確事由並經系所審核，可避免爭議及機敏資料過早曝光。

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