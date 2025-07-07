為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    大學機敏論文 下月起應申請延後公開／須由至少3位考試委員共同審核 全國統一作業機制

    自114學年起，凡涉及機密領域等論文，學生在學位考試前應提出延後公開，至多5年，可逐次申請。（成大提供）

    自114學年起，凡涉及機密領域等論文，學生在學位考試前應提出延後公開，至多5年，可逐次申請。（成大提供）

    2025/07/07 05:30

    〔記者林曉雲／台北報導〕「保密防諜」落實從大學源頭把關，教育部近日發函各大學校院，自一一四學年（今年八月）起，凡涉及機密、專利、依法不得提供之學術論文，碩博士生在學位考試前，應申請延後公開，且由至少三位考試委員共同審核，延後至多五年，但可按次申請延後。

    至多5年 可按次申請延後

    教育部高教司科長陳浩表示，現行「學位授予法」規定，學位論文以公開為原則，但也規定「涉及機密、專利事項或依法不得提供，且經學校認定者」得不提供或於一定期間內不提供。目前各大學對於申請延後公開機制作法不同，教育部因此函知各大學，應於學位考試時，落實學位論文延後公開審核，並採每次申請延後公開至多五年且需逐次申請方式，讓學位論文延後公開有全國一致性做法。

    碩博生在學位考試前應申請

    此外，依「學位授予法」規定，博碩士論文、書面報告、技術報告或專業實務報告，應於國家圖書館內，提供公眾閱覽紙本，或透過獨立設備讀取電子資料檔；但涉及機密、專利事項或依法不得提供，並經學校認定者，得不予提供或於一定期間內不為提供。

    為強化機密技術保護，自一一四學年起，大學應配合修正「碩博士學位考試審核表件」，並增加考試委員審核欄位，且從過往由指導教授一人審核，或無審核機制而由學生自行勾選等各自為政，改為全國統一作業機制，以落實機敏論文申請不公開，相關部會也連動進行檢視。

    對於證據專利事項，如申請延後公開，須提供申請專利案號或相關申請說明，每次申請電子全文及紙本論文延後公開至多五年，需逐次申請，第二次起之申請程序，仍應取得原所有學位考試委員審核確認，或經原就讀系所會議審核確認。

    國圖優化新世代論文系統

    國圖館長王涵青說明，國圖依「學位授予法」典藏供閱送存論文，今年啟動「新世代論文系統」規劃與建置計畫予以優化，各大學一一二學年已完成送存學位論文電子全文計五萬九六七八筆，其中近年可公開閱覽計五萬四三五五筆、超過九十％，目前可立即閱覽有三萬一六三四筆、逾五十％。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播