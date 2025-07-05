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    首頁　>　生活

    平鎮高中棒球隊防護員 「巴隆」也是心靈捕手

    平鎮高中棒球隊球員訓練後，巴隆帶全隊做收操。 （記者黃政嘉攝）

    平鎮高中棒球隊球員訓練後，巴隆帶全隊做收操。 （記者黃政嘉攝）

    2025/07/05 05:30

    記者黃政嘉／專題報導

    桃園市平鎮高中棒球隊六度拿下高中木棒聯賽冠軍，是我國球星搖籃，中華職棒中信兄弟游擊手江坤宇、日職北海道火腿鬥士隊投手古林睿煬都由此發跡，除了球員、教練，運動防護員也是球隊重要成員，文化大學體育系畢業的泰雅族廿五歲青年彭筱帆（巴隆．亞育）是球隊防護員，替五十多位隊員做傷害防護、帶看診，也排憂解愁，宛如心靈捕手。

    什麼都能聊有如朋友

    甫畢業的投手江禮恩做完傳接球與重量訓練，找巴隆做手肘運動恢復以消除疲勞時受訪說，球隊資源很好，不用自己花錢做恢復，巴隆什麼都能聊，跟朋友一樣。

    巴隆會依選手狀況在訓練前做貼紮或熱身輔助，若有不適，會評估該休息或繼續訓練，並回報教練；選手遭碰撞、被球打到，就噴冷凍劑降低疼痛，若拉傷、骨折則予固定與壓迫處理；訓練後或賽後協助球員伸展、徒手恢復，若為運動傷害則安排就醫及康復訓練。

    「球員投球、打擊很靠感覺。」巴隆直言動作記憶對選手相當重要，若選手暫時無法擺臂投擲，會安排坐姿用手腕投球，維持球感與動作連結，曾處理最嚴重狀況是椎弓解離損傷，選手本身未必察覺，他會觀察、詢問確認，必要時協助就醫做理學檢查與診斷。

    加盟美職洛杉磯道奇隊的外野手柯敬賢，個性搞笑，很願意分享生活，當年在平鎮隊上遇到低潮會找巴隆聊，巴隆順勢鼓勵，「不只是防護員，常覺得快當他們家長了。」

    工時長有熱忱才能久待

    「怎麼讓選手儘快回到球場上，就是防護員的專業。」總教練吳柏宏盛讚巴隆的貢獻，也因桃園棒球總顧問張滄彬爭取經費，才有防護員配置，但防護員隨隊工時長，比賽期間體力負荷大，月薪四萬多元，待遇不高，汰換頻繁，巴隆待一年多算最久了，晚上球員有問題仍會找他，有熱忱才能久待。

    巴隆為球員做手肘恢復。 （記者黃政嘉攝）

    巴隆為球員做手肘恢復。 （記者黃政嘉攝）

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