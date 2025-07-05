彰縣標購道路私地 最低近公告現值5成

2025/07/05 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕為解決私有地未被徵收卻長年被當路用，彰化縣政府今年採「地主出價競標」模式，編列三千萬元標購多年被當道路使用的私有地，吸引七名地主投標，最終以二一六七萬多元買下十一筆、面積約三七九五．一八平方公尺（一一四九坪）。地主最高出價達公告現值七成上限，最低僅四九．八％，等於打對折賣地，既保障通行，也化解爭議。

這次標購的十一筆土地分布在七條縣、鄉道路，包括大村鄉茄苳路一段（彰五十九線）、埔心鄉員鹿路（一四八線）、花壇鄉彰員路一段（一三七線）、鹿港鎮中正路（一四二線）與鹿東路（彰十八線）、彰化市民生路（一九五線）、田中鎮中南路二段（一五○線）。其中不少土地早年即供道路使用，儘管仍屬私有地，卻無法被徵收或補償。

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有地主坦言，因為都市計畫區外土地，雖已是既成道路，但政府若無道路開闢計畫就不會辦理徵收，乾脆賣掉。按地主平均出價約公告現值六成試算，若依徵收程序須付三六一二萬元，如今僅花二一六七萬元，為公庫省下約一四四五萬元。

工務處表示，今年首波已完成，經費尚有餘額，預計八月四日第二次開標，歡迎有意出售道路土地的地主踴躍競標。

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