（彰化）堅守西瓜市 83歲鄭國霖賣瓜60年

鄭國霖表示，他要賣到賣不動為止，他希望把西螺西瓜「又沙又甜」的風味傳給一代又一代。（記者陳冠備攝）

2025/07/01 05:30

記者陳冠備／專題報導

彰化縣農民鄭國霖在西螺大橋旁賣西瓜（見圖，記者陳冠備攝），一賣就是六十年，已賣出了卅六萬顆西瓜！他說，濁水溪畔西瓜市從以往的繁華到如今，歷經興衰，從上百攤位到剩他一人獨守攤位，是全台灣賣西瓜最久的人之一。

西螺大橋旁 從上百攤到現今剩1攤

濁水溪兩側的高灘地因特殊的沙質土壤特別適合西瓜生長，在一九五○年代開始種植，造就了聞名全台的「西螺西瓜」的名號（泛指濁水溪下游一帶）。一九五三年西螺大橋通車後，成為南來北往的交通樞紐，橋的兩端聚集大量瓜農販售自產西瓜，尤其彰化端溪州鄉水尾村與埤頭鄉路口厝交界處，更逐漸形成全台最早的「西瓜市集」之一。

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市集歷經興衰 價格1斤從5角到30元

現年八十三歲的鄭國霖說，早年家中同時種植稻米與西瓜，原本西瓜全交盤商處理，後來發現西瓜收益遠勝稻作，於是改種為主力作物。他更決定自己出門擺攤直售，「一斤從五角、八角、漲到一元，到現在一斤卅元，翻了好幾十倍。」但他也坦言，人工成本也水漲船高，今昔已大不相同。

一甲子賣出40萬顆 曾1天就有3千斤

當年西瓜市集盛況空前，最多時攤位多達上百攤，販售型態從大盤、小盤、零售到直購都有，各地批發商蜂擁而來。鄭國霖笑說，那時一天最多可賣三千斤，三天一萬斤，一年可達廿萬斤，換算約六千顆西瓜，六十年下來至少賣出三、四十萬顆西瓜。

鄭國霖表示，他種植的西瓜以大顆紅肉為主，每顆至少二、三十斤，甚至四十斤，年輕時忙田裡、顧瓜攤樣樣來，近年前因年紀大搬不動，才不再種瓜，但每天仍清晨五點準時出門擺攤，賣瓜是休閒，也是顧身體啦。

鄭國霖表示，曾經熱鬧的西瓜市集，如今早已散去，老夥伴們大多已退休，僅剩他還在賣西瓜，雖然現在不如從前熱鬧，但他還是會繼續賣下去，賣到賣不動為止。

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