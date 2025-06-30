台東樂智幸福家園啟用 照護一條龍

台東失智症受照護者經由指導，也能做出令人驚豔的手作藝品。（記者黃明堂攝）

2025/06/30 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府強化在地失智照護資源，已於海岸線成功、縱谷線池上，以及南迴線太麻里鄉設置三大區域多元照顧服務中心，由聖母醫院設立的全縣第四處失智團體家屋「樂智幸福家園」也於廿八日正式啟用，進一步完善台東縣的區域照護網絡。

提供失智者日間照顧、夜間喘息

台東衛生局表示，「樂智幸福家園」為縣內首家以失智症照護為主軸，提供日間照顧、夜間喘息、失智團體家屋等功能，並配合社區型服務據點，實現醫療服務走入社區的照護模式。除前端照護介入外，更引入失智末期的安寧療護概念，協助患者與家屬在疾病進展的不同階段皆擁有尊嚴及自主權，落實病人自主與有尊嚴的老後生活。

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縣政府肯定聖母醫院推動從醫療端診斷到社區照護，再銜接到安寧照護的「一條龍照護體系」，依照失智症照顧等級，精準分配長照資源。該模式包括社區據點、日間照顧服務、夜間喘息服務與團體家屋，未來將整合安寧療護床與居家安寧服務，提供患者完整的照護選擇，減輕家庭照顧者負擔。

縣府也支持聖母醫院發展以失智照護為核心的專業平台，透過與教育機構、長照單位合作，建立照護人員訓練機制與在地教育資源。未來，縣府將持續支持其發展為東部地區的醫療照護教育基地，推廣失智照護知識，提升整體照護品質，實現「在地老化、健康終老」照護願景。

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