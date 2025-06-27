護國大遶境罷馬游 7/8結合南投迓城隍

南投城隍文化祭夜巡活動非常熱鬧，去年夜巡前各陣頭已擠滿廟前街道。 （資料照，記者陳鳳麗攝）

2025/06/27 05:30

罷團盼借重城隍懲惡揚善精神 拉下毀憲亂政、造成台灣危機親中立委

〔記者陳鳳麗／南投報導〕全國大罷免三階投票宣傳，七月啟動全台護國大遶境，八日將走進南投縣，這一天剛好是農曆六月十四日，南投城隍文化祭開幕，當晚有城隍夜巡的重頭戲，投二罷游團隊和投一罷馬團隊，都會結合迓城隍的元素，因城隍懲惡揚善、賞罰分明，而護國大遶境也是要罷掉毀憲亂政、造成台灣危機的親中立委。

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縣選委會今審查補件 應可成案

全國三十一個立委罷免案，有廿四案已成立，中選會並定七月廿六日投票，南投縣的投一立委馬文君、投二立委游顥罷免案，罷團各在六月三日、四日補件送件，送件數是補件要求數量的二．五倍和十四倍，成案應無問題，但南投縣選委會今（廿七）日才要召開委員會議審查，南投縣選委會表示，今天召開委員會議審查補件案後，下午即會函報中選會，由中選會擇期開委員會審議，審查最後結果也由中選會宣布。

首波宣傳 鎖定夜市、黃昏市場

南投罷馬和罷游團隊有信心罷免案會通過，也預估會與五個補件的罷免案排在第二波投票，只是不知會是哪一天。儘管投票日未定，但同意罷免宣傳已從本月中旬展開，第一波鎖定夜市、黃昏市場舉牌宣講、辦小型公民論壇、懸掛同意罷免橫幅為主，七月份展開第二波的宣傳，其中反共護台聯盟主辦的護國大遶境，七月四日在花蓮誓師啟程，七月八日將會走進南投縣一天，在投二和投一選區遶境。

志工創意展現 讓遶境更熱鬧

由於從七月四日到九日，草屯鎮惠德宮和南投配天宮將各舉辦城隍文化祭，草屯和南投各在四日和八日有城隍夜巡活動，護國大遶境活動八日走進南投縣，剛好碰到熱鬧的迓城隍週，罷游和罷馬志工團隊，除有各自的罷免創意展現，屆時也會把迓城隍元素加入，讓在南投縣的護國大遶境更熱鬧，更吸引大家注意。（相關新聞刊A4）

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