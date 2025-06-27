為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    護國大遶境罷馬游 7/8結合南投迓城隍

    南投城隍文化祭夜巡活動非常熱鬧，去年夜巡前各陣頭已擠滿廟前街道。 （資料照，記者陳鳳麗攝）

    南投城隍文化祭夜巡活動非常熱鬧，去年夜巡前各陣頭已擠滿廟前街道。 （資料照，記者陳鳳麗攝）

    2025/06/27 05:30

    罷團盼借重城隍懲惡揚善精神 拉下毀憲亂政、造成台灣危機親中立委

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕全國大罷免三階投票宣傳，七月啟動全台護國大遶境，八日將走進南投縣，這一天剛好是農曆六月十四日，南投城隍文化祭開幕，當晚有城隍夜巡的重頭戲，投二罷游團隊和投一罷馬團隊，都會結合迓城隍的元素，因城隍懲惡揚善、賞罰分明，而護國大遶境也是要罷掉毀憲亂政、造成台灣危機的親中立委。

    縣選委會今審查補件 應可成案

    全國三十一個立委罷免案，有廿四案已成立，中選會並定七月廿六日投票，南投縣的投一立委馬文君、投二立委游顥罷免案，罷團各在六月三日、四日補件送件，送件數是補件要求數量的二．五倍和十四倍，成案應無問題，但南投縣選委會今（廿七）日才要召開委員會議審查，南投縣選委會表示，今天召開委員會議審查補件案後，下午即會函報中選會，由中選會擇期開委員會審議，審查最後結果也由中選會宣布。

    首波宣傳 鎖定夜市、黃昏市場

    南投罷馬和罷游團隊有信心罷免案會通過，也預估會與五個補件的罷免案排在第二波投票，只是不知會是哪一天。儘管投票日未定，但同意罷免宣傳已從本月中旬展開，第一波鎖定夜市、黃昏市場舉牌宣講、辦小型公民論壇、懸掛同意罷免橫幅為主，七月份展開第二波的宣傳，其中反共護台聯盟主辦的護國大遶境，七月四日在花蓮誓師啟程，七月八日將會走進南投縣一天，在投二和投一選區遶境。

    志工創意展現 讓遶境更熱鬧

    由於從七月四日到九日，草屯鎮惠德宮和南投配天宮將各舉辦城隍文化祭，草屯和南投各在四日和八日有城隍夜巡活動，護國大遶境活動八日走進南投縣，剛好碰到熱鬧的迓城隍週，罷游和罷馬志工團隊，除有各自的罷免創意展現，屆時也會把迓城隍元素加入，讓在南投縣的護國大遶境更熱鬧，更吸引大家注意。（相關新聞刊A4）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播