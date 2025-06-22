高溫納災害天氣 氣象署推修法

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2025/06/22 05:30

拚第四季將草案送行政院審查 縣市首長可決定是否放假

〔記者林志怡、蘇孟娟、羅欣貞、黃子暘／綜合報導〕氣候變遷影響，台灣高溫日數呈現增加趨勢，中央氣象署研議修正「氣象法」，規劃將「高溫」列入災害性天氣。中央氣象署長呂國臣指出，今年第四季將修法草案送行政院審查，若通過，高溫假將有法律依據，但實際規劃仍有待後續討論。

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呂國臣指出，氣象署長期觀測高溫變化、趨勢及情況，在環境部籌組的「抗高溫對策聯盟」中提供科學數據，包括溫度、濕度、輻射強度、環境風等，供各部門據此擬定高溫調適策略。氣象署也肩負發布氣象資訊早期預警，後續也和各單位合作，如與國健署合作防範高溫下的熱傷害與工作危害，與農業部合作制定農作物、漁業因應策略。

高溫影響僅數小時 與颱風不同

呂國臣表示，目前氣象署會發布「高溫訊息」，用紅、橙、黃燈號表示高溫情況或持續時間，但隨著高溫日數呈現增加趨勢，計畫修改「氣象法」，將「高溫」列入「災害性天氣」，若順利修正，現行「高溫資訊」也將改稱「高溫特報」。

而未來能否參考「颱風假」讓民眾放「高溫假」？呂國臣解釋，颱風假的法源依據是「天然災害停止上班及上課作業辦法」，若「氣象法」修正並將高溫列入災害性天氣，就可適用法條中的「其他天然災害」，未來天災期間，只要造成交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全，或有致災之虞，各縣市首長可決定是否停班停課。

因應高溫情況，各縣市政府已經端出因應做法，台中市推動都市降溫策略，分析熱區並串聯綠地水系，盤點閒置土地規劃綠帶濕地，鼓勵建物立體綠化及排水系統開蓋，強化都市降溫網絡等，多管齊下減緩熱島效應。

屏東縣則已在全縣一一二所學校建置風雨球場，以達遮陽防曬及遮雨等效果。新北市會在高溫時即時公告各校，要求適時調整戶外課程活動，加強學生補水、教學空間降溫與急救宣導。

若中央研議高溫假，新北市教育局建議，以連續三日卅八度以上的「紅色燈號」作為參考依據。高雄市議員鄭光峰認為，高雄夏天經常體感溫度逾四十度，對工地、漁港、農地、外送員等工作者，有中暑、熱衰竭風險，認同當氣象署發布紅色燈號時，勞工可暫時休息。

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