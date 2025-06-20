為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    QS世界大學排名 台大63締佳績／我國15校進入千名內 清大、陽明交大躋身200大

    QS台灣前10名大學排名比較表

    QS台灣前10名大學排名比較表

    2025/06/20 05:30

    〔記者林曉雲／台北報導〕英國高等教育調查中心QS（Quacquarelli Symonds）二○二六年世界大學排名昨日公布，我國共有十五所大學在一千大內，其中，三校在二百大內，台灣的前十名大學有長足進步。台灣大學再進步五名，拿下歷來最佳成績第六十三名，清華進步卅四名至一七六名、陽明交大一九九名、成大二○三名。

    成大203名 台科大345名

    一千大學校還包括台科大第三四五名、北科大第四二○名、台師大第四三五名、中山第四三九名、中央第五八七名、北醫大第五九七名、政大第六○四名、中興第六二八名、長庚第六六八名、亞大第七一一至七二○名、中正第九五一至一○○○名，另勤益科大首度入榜第一二○一至一四○○名間。

    麻省理工學院蟬聯14年榜首

    QS評比大學數從五六六三校增至八四六七校，僅一五○一校上榜，美國麻省理工學院（MIT）連續十四年蟬聯榜首，第二名為倫敦帝國理工學院，第三是美國史丹佛大學；美國共有一九二所大學上榜，中國北京大學第十四名。

    QS官方盛讚台灣不斷進步

    QS高級副總裁Ben Sowter在官方新聞稿中表示，台灣一直以提升大學的國際競爭力為其高教目標核心，結果顯示台灣的大學不斷進步和發展，其中具前瞻性項目如人工智慧聯盟，可能會進一步提升教育和研究的質量，另台灣的大學在每位教師的論文引用次數排名持續提升，充分證明學界的努力和貢獻。

    台大的學術聲譽（第卅八名）、雇主聲譽（第五十四名）、就業成果（第十一名）及可持續性（第七十四名）皆躋身全球前一百名，台大校長陳文章表示，感謝政府及立院對高教預算的支持，台大會繼續精進教學研究和人才培育。

    清大副校長戴念華表示，教師平均論文被引用數進步最多，從九十九．五次成長到一七五．三次，增長達七十六％。

    QS世界大學排名昨公布，台大拿下歷年最佳第六十三名。圖為台大校園地標傅鐘。（記者林曉雲攝）

    QS世界大學排名昨公布，台大拿下歷年最佳第六十三名。圖為台大校園地標傅鐘。（記者林曉雲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播