QS世界大學排名 台大63締佳績／我國15校進入千名內 清大、陽明交大躋身200大

QS台灣前10名大學排名比較表

2025/06/20 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕英國高等教育調查中心QS（Quacquarelli Symonds）二○二六年世界大學排名昨日公布，我國共有十五所大學在一千大內，其中，三校在二百大內，台灣的前十名大學有長足進步。台灣大學再進步五名，拿下歷來最佳成績第六十三名，清華進步卅四名至一七六名、陽明交大一九九名、成大二○三名。

成大203名 台科大345名

一千大學校還包括台科大第三四五名、北科大第四二○名、台師大第四三五名、中山第四三九名、中央第五八七名、北醫大第五九七名、政大第六○四名、中興第六二八名、長庚第六六八名、亞大第七一一至七二○名、中正第九五一至一○○○名，另勤益科大首度入榜第一二○一至一四○○名間。

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麻省理工學院蟬聯14年榜首

QS評比大學數從五六六三校增至八四六七校，僅一五○一校上榜，美國麻省理工學院（MIT）連續十四年蟬聯榜首，第二名為倫敦帝國理工學院，第三是美國史丹佛大學；美國共有一九二所大學上榜，中國北京大學第十四名。

QS官方盛讚台灣不斷進步

QS高級副總裁Ben Sowter在官方新聞稿中表示，台灣一直以提升大學的國際競爭力為其高教目標核心，結果顯示台灣的大學不斷進步和發展，其中具前瞻性項目如人工智慧聯盟，可能會進一步提升教育和研究的質量，另台灣的大學在每位教師的論文引用次數排名持續提升，充分證明學界的努力和貢獻。

台大的學術聲譽（第卅八名）、雇主聲譽（第五十四名）、就業成果（第十一名）及可持續性（第七十四名）皆躋身全球前一百名，台大校長陳文章表示，感謝政府及立院對高教預算的支持，台大會繼續精進教學研究和人才培育。

清大副校長戴念華表示，教師平均論文被引用數進步最多，從九十九．五次成長到一七五．三次，增長達七十六％。

QS世界大學排名昨公布，台大拿下歷年最佳第六十三名。圖為台大校園地標傅鐘。（記者林曉雲攝）

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