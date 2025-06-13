熱帶低壓影響 琉球航線下午停駛

東港湧入大量返回母港的漁船。（記者陳彥廷攝）

2025/06/13 05:30

墾丁後壁湖到台東蘭嶼航線 今天停航

〔記者陳彥廷、劉人瑋／綜合報導〕受到熱帶低壓影響，台灣東南沿海風浪明顯增強，屏東開往小琉球的交通船聯營處昨宣布，今天下午的航班停駛，週六將視海況決定是否開航，墾丁後壁湖到台東蘭嶼航線今天全面停駛。

南廻伊屯段路基流失 剩一車道通行

此外，往來台東與屏東的南廻公路，伊屯路段因大雨造成路基流失而塌坍，僅剩一車道通行，公路局現正搶修中，提醒駕駛人注意，台東縣金峰鄉新興國小聯外道路及台東市更生北路也因大雨滂沱，處處積水，行經民眾應放慢速度。

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東琉線民營船聯營處表示，旗下交通船今天最末班為上午十一點半從東港出發、下午一點同船自琉球返航；泰富輪今天最末班十二點從東港出發，同船下午一點半自琉球返回；藍白航運今天最末班為上午十一點五十分自東港發出，同船下午一點返回東港。

屏縣透過淹水感知器等 輔助防汛

往返台東、屏東的台九線四四三K+六○○伊屯路段南下車道路基因沖刷流失，路基掏空下出現坍陷，由於山區雨勢不斷，在土石鬆軟且作業空間有限下，養護單位已經搶修三天仍未完工，公路局希望趕在大雨來臨前開放通車，讓這條台東、屏東唯一的公路交通要道能恢復通暢。

屏縣府水利處表示，為避免大雨又逢大潮，造成低漥地區淹水，縣府已完成十七座抽水站、五座滯洪池及一五四部大型移動式抽水機組的防汛整備，並要求操作人員保持警戒，將透過四十五處水位站、七十二處CCTV及三十四處路面淹水感知器等科技監測設施，輔助防汛及應變。

台九線伊屯路段南下車道，因路基掏空出現坍陷。 （記者陳彥廷攝）

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