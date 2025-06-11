人口連17月負成長 5月新生兒8433人 再創單月新低

內政部昨公布最新戶口統計資料，新生兒五月出生數為八四三三人，再創歷史單月新低。

2025/06/11 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕內政部昨公布最新戶口統計資料，今年五月人口數二三三五萬五四七○人，比起去年同期減少五萬八一三八人，人口連續十七個月負成長；新生兒部分，五月出生數為八四三三人，再創歷史單月新低。

內政部表示，截至五月底，人口數為二三三五萬五四七○人，與去年同月比較減少五萬八一三八人，與四月比較則減少九八四○人。就縣市別分析，與去年同月比較，人口增加率最高者依序為宜蘭縣、桃園市、新竹縣；人口減少最多為金門縣、連江縣、台北市。

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五月新生兒年減二七三五人

新生兒部分，五月出生數為八四三三人，約每五．三分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為千分之四．二五，較去年同月減少二七三五人，較四月減少二五一人。就縣市別言，粗出生率最高依序為連江縣、雲林縣、彰化縣；最低為嘉義縣、基隆市、新北市。

觀察今年一月到五月新生兒出生數據，分別為九四九五人、一萬○四○七人、九三八八人、八六八四人、八四三三人，一至五月累計新生兒數為四萬六四○七人，新生兒自二月起數字逐月下降，與去年龍年每月仍有破萬新生兒相比，落差明顯。

五月死亡比出生多六九四九人

死亡數部分，五月人口死亡數為一萬五三八二人，比出生人數多了六九四九人，平均約每二．九分鐘死亡一個人，折合年粗死亡率為千分之七．七五，較去年同月減少一○三四人，較四月減少一八二三人。就縣市別言，粗死亡率最高依序為嘉義縣、南投縣、雲林縣；最低為桃園市、新北市、新竹市。

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