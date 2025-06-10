苗縣大同高中、后庄國小 獲閱讀磐石獎

苗栗縣府表揚閱讀磐石獎績優團體及個人。（記者張勳騰攝）

2025/06/10 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府昨表揚今年度「教育部獎勵國民中小學推動閱讀績優學校團體及個人評選」獲獎單位，其中苗栗縣立大同高中、后庄國小分別獲國中及國小組閱讀磐石學校獎；南埔國小校長林緯志、通霄國小老師莊維展、竹南國中老師陳明義及竹南國小老師董維喬分別獲閱讀推手個人獎；由縣長鍾東錦頒獎表揚；鍾東錦期勉學生們勤於閱讀，透過閱讀來強化學生閱讀素養，激發潛能，培育具備思辨力與解決問題能力。

1校長、3老師 獲閱讀推手獎

教育部獎勵國民中小學推動閱讀，此次評選中，大同高中（國中部）與后庄國小分別以「大開閱讀，同遊世界」及「漫步后庄，走進悅讀的幸福時光」獲得閱讀磐石學校獎，由教育部頒發獎金各廿萬元，苗縣府再加碼獎勵金五萬元，有功人員記功二次。

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此外，南埔國小校長林緯志、通霄國小老師莊維展、竹南國中老師陳明義及竹南國小老師董維喬共一位校長、三位教師獲閱讀推手個人獎，由教育部頒發獎金各三千元，苗縣府頒發禮券各三千元及記功二次。

鍾東錦指出，閱讀不僅提升學習力，更培養思辨能力，並期盼孩子們迎接快樂的暑假，同時保持閱讀習慣，讓學習不中斷，也希望大家養成良好的閱讀與運動習慣，促進身心健康。

鍾東錦強調，苗栗縣政府將持續推動多元及扎實的閱讀教育，強化學生的思考能力與終身學習素養，打造具啟發性的閱讀環境，提升學生競爭力。

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