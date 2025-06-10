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    雲林家扶捐款減 14日園遊會助弱勢

    虎尾驛起響愛公益園遊會本週六在安慶國小舉行，盈餘捐贈雲林家扶及若瑟基金會，歡迎民眾踴躍參加。（記者黃淑莉攝）

    虎尾驛起響愛公益園遊會本週六在安慶國小舉行，盈餘捐贈雲林家扶及若瑟基金會，歡迎民眾踴躍參加。（記者黃淑莉攝）

    2025/06/10 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕受到國際局勢及物價上漲等影響，雲林家扶中心物資、捐款都較往年大幅縮水，虎尾驛起響愛公益園遊會將在十四日在安慶國小舉辦，共有四十五個愛心攤位，當天收入盈餘將捐給家扶及若瑟基金會，邀請民眾踴躍參與。

    雲林家扶統計，相較去年同期，物資減少約五成，原本發放白米、麵條、泡麵、零食、食用油及罐頭等物資，目前只有發放白米與麵條；捐款也比去年同期減少三成，往年到五、六月助學金大約累計百餘萬元，目前只有往年的七成。

    由虎尾驛發起的公益園遊會今年邁入第十二年，虎尾鎮長林嘉弘指出，剛開始只有幾個小而美的攤位、廠商，這幾年吸引越來越多人響應。

    驛起響愛協會理事長吳麗春表示，居住台北的李禹陞號召朋圈認購園遊券，再全數捐給雲林縣內育幼院，讓小朋友能參與暖心園遊會，當天有四十五個愛心攤位，還有精彩表演、模彩、林麗娟義剪團免費剪髮、林美秀老師也提供中式團扇彩繪義賣。

    吳麗春說，園遊會將在本週六上午九時至下午三時，在虎尾安慶國小舉行，歡迎民眾認購園遊券，每張一百元，電話05-6335893。

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