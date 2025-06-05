梨山賓館蔣介石銅像 將移室內

梨山賓館前的圓環將改造為裝置藝術區，蔣介石銅像將移至賓館內部。（記者歐素美攝）

2025/06/05 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕台中市和平區梨山賓館前的蔣介石銅像，將移至梨山賓館內部，賓館前圓環改成裝置藝術區，預計今年底完工；交通部觀光署參山國家風景管理處處長曹忠猷表示，因蔣介石銅像是歷史文物，經與地方討論後，將移至梨山賓館內的故事館繼續供遊客參觀。

圓環改成裝置藝術區 年底完工

梨山賓館前的圓環，除了蔣介石銅像，還有旗桿及兩棵參天雪松，是每年舉辦山谷燈光節的主要裝飾區，參山處將把現有圓環打造成裝置藝術區，特別委託藝術家許文融，以書法結合當地原住民的泰雅元素等，完成青銅鑄造的作品，但前置作業則需先將圓環內的變電箱、銅像等移到其他地方。

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曹忠猷表示，經與當地人士討論後，未來銅像將移到梨山賓館內的故事館供遊客參觀，國旗則往圓環區後方挪移，以利裝置藝術的整體規劃。

梨山賓館前的銅像，蔣介石將帽子拿在手上，是平時較少見的形象，銅像下方註明為民國六十五（一九七六年）年設立，為梨山各界所建，參山處梨山工作站表示，目前已展開前置作業，近日將發包整理現有的銅像、變電箱等；參山處表示，目前裝置藝術的作品也在製作中，預計九月進場施作，今年底前完工。

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