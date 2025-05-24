《世壯運亂象》梅花湖水質差 北市堅辦鐵人3項

宜蘭縣梅花湖舉辦的世壯運鐵人三項賽事，北市議員指，市府不但事前評估沒有通知宜蘭縣政府，還無視鐵人三項協會建議移師冬山河舉辦。（資料照）

2025/05/24 05:30

議員︰無視協會建議移師冬山河 事前評估未通知宜縣府

〔記者甘孟霖／台北報導〕雙北世界壯年運動會賽事正進行中，不過北市議員簡舒培指出，在宜蘭縣梅花湖舉辦的鐵人三項賽事，不但事前評估沒有通知宜蘭縣政府，還無視鐵人三項協會建議移師冬山河舉辦，批評「蔣萬安連自己人都欺負」？此外，世壯運定向越野賽事日前遭爆，工作人員將整疊賽圖直接丟地上給選手找，挨批不尊重選手。

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定向越野賽也挨批不尊重選手

世壯運執委會表示，競賽場館皆經IMGA核定並由技術代表確認，優先選擇符合比賽需求、以一場館對應一賽事為原則，降低轉場干擾。鐵人三項依此原則選定梅花湖，划船則安排於冬山河。針對定向越野項目，北市體育局也表示因份數太多造成觀感不佳致歉，承諾持續精進作為。

簡舒培︰蔣萬安連自己人都欺負

簡舒培表示，梅花湖近年水質狀況差，有優氧化問題，加上交通管制影響居民生活，近年宜蘭縣府舉辦的鐵人三項，都已移師冬山河舉辦；而世壯運敲定在梅花湖舉辦鐵人三項賽事時，宜蘭縣政府及中華民國鐵人三項運動協會，都曾建議將賽事改至冬山河舉辦，沒想到台北市政府完全無視宜蘭縣府與運動協會的專業建議，堅持要在梅花湖舉辦。

簡舒培指出，賽會決定在梅花湖舉辦鐵人三項賽事後，宜蘭縣府曾在去年十月十八日會勘時反映梅花湖水質、交通的問題，請雙北市府再做考量，卻被北市府以場地已經做過評估為由拒絕，但這次評估並未找宜蘭縣府，讓她不禁質疑，「宜蘭縣與台北市同為國民黨執政，蔣萬安居然連自己人都欺負」。

議員︰北市府因「開始報名」無視建議

此外，鐵人三項運動協會去年九月十八日曾行文台北市政府體育局指出，協會二○二二年十二月檢測冬山河及梅花湖，梅花湖水質未達標準，且賽事日期訂為五月廿四至廿五日，正值枯水期，水位恐未達兩米，加上氣候炎熱，將加劇水質惡化，封閉式水域水溫較高也易超過水溫上限，建議移師冬山河，或台東活水湖舉行。

簡舒培批評，台灣難得舉辦國際賽事，但蔣市府只因「已經開始報名了」，就無視地方縣府、專業運動協會的建議，對選手造成不適，對各縣市以及台灣造成傷害，蔣萬安有肩膀能負責？

宜縣府︰環局檢測水質 達賽事標準

宜蘭縣教育處處長陳金奇表示，在梅花湖進行的鐵人三項比賽，經過縣環保局的水質檢測達賽事舉辦的標準；交通部分近期密集與在地居民商家宣導溝通，取得多數共識。鐵人三項運動協會秘書長毛念祖指出，梅花湖水質報告檢測沒問題，國際技術代表也檢視過數據確認無虞。

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