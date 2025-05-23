樂觀面對罕病 蘇翊捷獲總統教育獎

罕見顏面神經纖維瘤，蘇翊捷勇敢面對外界獲總統教育獎。（校方提供）

2025/05/23 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮烏眉國小六年級學生蘇翊捷，罹患罕見的顏面神經纖維瘤，必須透過藥物控制避免臉部的纖維瘤擴大。不過，「我跟別人有一點不一樣」蘇翊捷難免抱持這樣的自卑感，但她透過教師與同學接觸後，逐漸敞開心懷，除了融入校園大家庭更上台表演，讓人激賞，更榮獲今年總統教育獎殊榮肯定。

罹顏面神經纖維瘤

「小學正式開學的第一天，我既開心又害怕」蘇翊捷回想起當初入學時的忐忑不安，她說，雖然自幼就知道外貌與他人不同，在家人陪伴下她也度過快樂童年，忘記與自己不同之處。但就讀烏眉國小後，還是因自己特殊面孔感到不安，但同學們主動邀請她一起到操場飛奔，讓她與同學快樂奔跑，她也感謝同學「讓我相信上學，是件快樂的事」。

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「不只融入學校，更能站上舞台上表演！」蘇翊捷勇敢面對自己罹患的罕見疾病，她也加入學校節令鼓社團，她強調，能站上舞台，那是一種肯定，尋找自我價值。

蘇翊捷持續抱持樂觀態度，努力練習爭取演出機會，更代表學校成為民俗體育的全國競賽代表，並克服面對群眾表演難關，她感性的說：「脫下口罩，那是一種多麼平常的事，但對我而言，是一個相當奢侈的享受！」

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