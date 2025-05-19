潛水員遭螺旋槳打傷 肇事漁船疑未減速

墾丁潛水員遭漁船螺旋槳重創，墾管處認為，疑因肇事漁船駛過公告潛點未減速。（海巡署提供）

2025/05/19 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁後壁湖海域十七日傍晚發生潛水受傷意外，一艘從宜蘭烏石港出發的漁船，疑因未注意水面狀況，螺旋槳高速撞擊三名正在水面等待接駁的潛水員，造成兩重傷悲劇。墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）昨日公布初步調查結果，疑因肇事漁船卻未減速，徑直駛過公告潛點，釀成慘劇。

疑對海域規範不熟悉 直駛過潛點

墾管處指出，兩名潛水員當時已浮出水面，並打出浮力袋標示位置，等待潛水船接回，潛水船也已在旁準備接人。肇事漁船直駛過公告潛點釀禍，該外地漁船疑對後壁湖海域規範不熟悉。

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事發地點為潛水專用區 非漁船作業區

墾管處進一步說明，事發地點為已命名且定位的潛點，配有浮球標示，屬於潛水活動專用區域，並非漁船作業區。漁船疑不了解當地潛點位置，螺旋槳直接撞擊潛水員，導致兩人傷勢嚴重。墾管處強調，漁船雖可無害通過潛點，但必須保持安全距離並減速慢行，注意水面狀況，以確保潛水員安全。

這起事故暴露後壁湖海域水域管理問題。當地潛水業者痛心表示，潛水活動均遵循墾管處規範，在指定潛點進行，並使用浮力袋與浮球清楚標示位置，但部分漁船仍高速通過，無視潛水員存在。業者呼籲政府應嚴格執行水域分區規範。

業者︰政府應嚴格執行水域分區規範

墾管處表示，將針對潛水業者與漁船加強安全宣導，敦促所有在後壁湖海域從事遊憩或捕撈作業的船隻，務必留意船前及水面狀況。海巡署已介入調查，展開蒐證並聯繫肇事漁船，後續責任歸屬待進一步釐清。

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