「糖鐵」為主題 斗南打造共融遊戲園區

斗南鎮公所與縣府，在台78線高架橋下打造「他里霧全齡共融遊戲園區」。（記者李文德攝）

2025/05/19 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣斗南鎮西伯里台七十八線東西向快速道路高架橋下空間長年為髒亂點，去年八月完成球場、溜冰場設置，為進一步活化利用，將斥資八千六百萬元打造「他里霧全齡共融遊戲園區」，融合糖業文化特色，建立糖鐵火車主題遊具組，工程甫於十五日動工，力拚明年春節前完工。

台78線高架橋下 提供全齡休憩場域

斗南鎮長沈暉勛說，該處地點為台七十八線廿七．三至廿八．三公里路段高架橋下空間，長度約一公里，由鎮公所代管，今年爭取縣府補助六千萬、公所自籌兩千六百萬元共八千六百萬元經費活化利用，因早年曾有糖鐵行經當地，將以糖鐵火車為主題打造成共融遊戲園區。

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斗南鎮民代表會主席陳大華指出，該處高架橋下空間寬闊，早期設置廁所、休憩空間等，因未善盡規劃，成為閒置空間，當地居民期盼活化利用已久。

鎮公所表示，共融遊戲園區長度四百公尺，規劃景觀綠美化，設置十節車廂的糖鐵組合遊戲區，將有原木攀爬、溜滑梯、攀岩等設施，同時規劃無障礙旋轉盤、彈跳床、橢圓廣場、滑步車遊戲區，還有多功能體健設施，提供全齡共融、友善無礙遊戲休憩場域，工期預計兩百七十天，力拚明年春節前完工。

西伯里長沈憲卿建議，共融遊戲園區啟用後，可再規劃假日市集等，既帶來觀光人潮，也能帶動地方經濟效益。沈暉勛回應說，該處尚有約一百公尺長的空間尚未規劃如何改善活化，將廣納地方意見進行評估。

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