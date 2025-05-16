桃園庇護工場購物節登場 滿額抽大獎

桃園庇護工場產品及服務，昨起至25日推出「桃園好物，初夏庇Buy」購物節滿額抽獎活動。 （記者李容萍攝）

2025/05/16 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府勞動局推廣桃園庇護工場產品及服務，鼓勵市民支持身心障礙者就業，昨起至六月廿五日「桃園好物，初夏庇Buy」庇護工場購物節滿額抽獎活動，民眾於活動期間在市境廿家庇護工場消費滿五百元，並上傳購買證明，即有機會將點子產品帶回家。

副市長王明鉅昨在中原文創園區主持「桃園初夏，庇護同行」庇護工場購物節行銷活動時說，庇護工場核心使命是「給他魚，不如教他怎麼釣魚」，市轄廿家庇護工場、一七一位庇護員工，由六十位專業人員輔導與訓練，也需要社會大眾的支持。

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王明鉅表揚十一所機關學校及卅家企業團體，在去年採購庇護工場產品競賽中脫穎而出，感謝他們無私的大愛，其中，榮獲金質獎的長榮航太公司去年採購金額高達二五○萬元。

美好社會福利基金會執行長李俊賢表示，美好庇護工場位於龍潭區銅鑼圈，園區種植和銷售的蔬菜，是庇護性身障者和指導老師，從除草、育苗、種植到包裝親力親為，都以「有機」的生產規範為作業流程，已通過采園有機檢驗合格。

禾豐文創印刷庇護工場提供六位庇護性身心障礙者和一位見習者就業機會，從事美術排版設計、印刷品後製加工、禮品包裝、文創印刷產品等服務；就服員劉怡燕提到，庇護工場針對庇護性就業者個別能力不同，予以適切的職業重建服務，客源包括市府固定採購公文夾、彌封文件袋等產品。

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