金牌國手依勇達多 世壯運重返激流標桿賽場

金牌國手依勇達多重返世壯運激流標桿賽場。（世壯運執委會提供）

2025/05/12 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕雙北世界壯年運動會即將登場，曾代表中華隊征戰多項國際比賽並拿下亞錦賽金牌的輕艇國手依勇達多（漢名：李漢城），這次不僅參加「激流標桿」賽，更是以教練身分帶領一群初次接觸激流賽事的學員一同應戰，在體能與心理上雙重備戰。

依勇達多表示，父親李金和曾代表台灣參加一九八八年漢城奧運，他的漢名也由此命名，自小便立志追隨父親腳步，十三歲起投入輕艇訓練，二○○三年入選國家隊，曾多次在輕艇項目中的競速、激流、龍舟、艇球等，代表國家征戰國際賽場，並在亞錦賽中拿下金牌。

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依勇達多此次因緣際會受邀擔任參賽隊伍教練，自去年四月起展開一年特訓，不僅協助隊員熟悉激流環境，也順勢恢復自身狀態，決定重返賽場，身兼教練與選手雙重身分；團隊自今年一月起，每週日赴宜蘭安農溪訓練，他鼓勵學生︰「把每一槳划好，執行你在岸邊觀察標桿時，所要執行的策略就好。」

對於國內第一座比照奧運標準興建的宜蘭安農溪人工輕艇激流標桿賽道，依勇達多表示已等了廿五年，大讚賽道水流扎實，已具備國際水準，安全性也大幅提升，對選手訓練幫助很大。他也期待，透過世壯運的舞台，讓更多人認識激流這項結合技巧、智力與勇氣的運動，一起在水上找到人生的節奏與方向。

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