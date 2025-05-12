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    台鐵6/26大改點 太魯閣號將退出台東

    台鐵年度改點6月26日上路，傾斜式列車「太魯閣」退出台東，僅營運樹林至花蓮。（記者蔡昀容攝）

    台鐵年度改點6月26日上路，傾斜式列車「太魯閣」退出台東，僅營運樹林至花蓮。（記者蔡昀容攝）

    2025/05/12 05:30

    〔記者蔡昀容／台北報導〕台鐵年度改點六月廿六日上路，傾斜式列車太魯閣號將退出台東，僅營運樹林至花蓮，東部幹線服務也從八列次縮減為六列次。台鐵說明，因花東搭乘需求回溫而改為大編組，例如EMU3000座位數就多出四成四，可避免未來一票難求。

    傾斜式TEMU1000型電聯車又稱太魯閣號，過彎時車身可傾斜五度、降低重心，以較高速度通過曲線路段，因此比非傾斜式列車更快，可提速每小時十至卅公里。

    太魯閣號於二○○七年五月上路，初期營運台北至花蓮，後來擴增服務範圍，除了跑西部幹線，二○一五年二月春節首度採加班車方式開進台東，後來定期行駛台東。

    減為6列次 往返樹林至花蓮

    目前東部幹線有八列次太魯閣號，皆從樹林出發，往返花蓮、台東或知本。下月改點減為六列次，皆為樹林往返花蓮，台東則暫時看不到太魯閣號的身影。

    台鐵公司副總經理劉雙火說明，主要是考量花東搭乘需求漸漸回溫，為避免未來一票難求，因此改為大編組，太魯閣號則調往運能需求較低路線，如西部幹線海線路段。

    劉雙火指出，EMU3000有十二車廂、五三八席，太魯閣號為八車廂、三七二席；前者速度稍慢，但不會差太多，北東大約相差廿分鐘。實際行駛時間差會視班表編排稍有差異。

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