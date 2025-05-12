為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    段考題目涉性別歧視、不雅字眼 金門金城國中7天內懲處

    臉書「靠北金門」傳出金門縣某國中段考題目，令學生、家長感到不舒服。（擷自「靠北金門」臉書）

    臉書「靠北金門」傳出金門縣某國中段考題目，令學生、家長感到不舒服。（擷自「靠北金門」臉書）

    2025/05/12 05:30

    〔記者楊綿傑、吳正庭／綜合報導〕金門縣金城國中段考考題出現「綠茶婊」、「捅他屁眼」、「精液豆漿」等字眼，引發輿論撻伐。教育部表示，命題應避免歧視、貶低用語，並尊重性別平等；校方則對試題出現不雅字眼造成學生、家長的不安及社會紛擾表示抱歉，強調出題老師的專業倫理有待加強，後端的審題人員也未做好試卷把關，都有疏失，會在七天內召開教師考核會議，針對相關人員做出懲處。

    近日有網友在社群媒體貼出金城國中段考考題，出現綠茶婊、渣男、打炮哥、捅他屁眼、精液豆漿、強姦等用語，掀起網友熱議，遭批「這是利用考卷性騷擾學生」。

    教育部國教署組長蔡宜靜指出，各領域課程命題應避免使用歧視性及貶低性用語，並尊重性別平等及種族差異，應依「國民中小學教學正常化實施要點」規定，落實審題機制，已責成學校全面檢討試題出題與審核機制，避免類似情事再次發生。

    啟動心理關懷與輔導

    鑑於事件可能造成心理影響，蔡宜靜指出，將全面啟動該年級學生心理關懷與輔導機制，並透過各領域輔導團辦理增能研習，持續增強教師性別平等議題知能。

    國教盟理事長王瀚陽認為，考題暴露教師專業與性平教育的重大失職，已達校園性騷擾標準。教育部及金門縣教育處應立即公布調查與懲處時程，全面檢討命題及審查流程，這種錯誤絕不能再犯。

    金門縣教育處表示，已督促金城國中召開性別平等教育委員會，依規定究責。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播