段考題目涉性別歧視、不雅字眼 金門金城國中7天內懲處

臉書「靠北金門」傳出金門縣某國中段考題目，令學生、家長感到不舒服。（擷自「靠北金門」臉書）

2025/05/12 05:30

〔記者楊綿傑、吳正庭／綜合報導〕金門縣金城國中段考考題出現「綠茶婊」、「捅他屁眼」、「精液豆漿」等字眼，引發輿論撻伐。教育部表示，命題應避免歧視、貶低用語，並尊重性別平等；校方則對試題出現不雅字眼造成學生、家長的不安及社會紛擾表示抱歉，強調出題老師的專業倫理有待加強，後端的審題人員也未做好試卷把關，都有疏失，會在七天內召開教師考核會議，針對相關人員做出懲處。

近日有網友在社群媒體貼出金城國中段考考題，出現綠茶婊、渣男、打炮哥、捅他屁眼、精液豆漿、強姦等用語，掀起網友熱議，遭批「這是利用考卷性騷擾學生」。

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教育部國教署組長蔡宜靜指出，各領域課程命題應避免使用歧視性及貶低性用語，並尊重性別平等及種族差異，應依「國民中小學教學正常化實施要點」規定，落實審題機制，已責成學校全面檢討試題出題與審核機制，避免類似情事再次發生。

啟動心理關懷與輔導

鑑於事件可能造成心理影響，蔡宜靜指出，將全面啟動該年級學生心理關懷與輔導機制，並透過各領域輔導團辦理增能研習，持續增強教師性別平等議題知能。

國教盟理事長王瀚陽認為，考題暴露教師專業與性平教育的重大失職，已達校園性騷擾標準。教育部及金門縣教育處應立即公布調查與懲處時程，全面檢討命題及審查流程，這種錯誤絕不能再犯。

金門縣教育處表示，已督促金城國中召開性別平等教育委員會，依規定究責。

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