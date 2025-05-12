停辦18年 政院重啟 公地放領 宜蘭大南澳還地於民

行政院基於土地正義，決定於宜蘭縣蘇澳鎮朝陽里大南澳地區80公頃台拓地重啟公地放領政策，還地於民。（民眾提供）

2025/05/12 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕台灣自二○○八年停辦公地放領政策，歷經十八年，行政院基於土地正義，保障人民財產權，決定於宜蘭縣蘇澳鎮朝陽里大南澳地區八十公頃台拓地重啟公地放領政策，還地於民，希望三個月內完成，另外盤點全國一千七百公頃國有平地耕地，將評估是否擴及其他地區。

政府自一九四八年起辦理公地放領，後因九二一震災與桃芝風災重創台灣，基於國土保安與復育政策停辦迄今。

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80公頃台拓地 盼3個月內完成

日治時期台灣拓殖株式會社招聘民眾，繳交入股金開墾大南澳河川浮覆地耕種。二戰後，國民政府來台，在宜蘭縣還是台北州所轄時，曾在台北辦理所有權公告登記，但大南澳農民根本不知道，最後土地被收歸國有。農民認為不公，四十年前開始陳情抗議。

行政院政務委員陳金德指出，台拓地農民於日治時期有繳交入股金，戰後土地被收歸國有，也持續繳交租金耕作，迄今未曾中斷。他接任政委後，積極想辦法解套，以憲法法庭廿號判決為依據，主張人民財產權受憲法保障原則，突破各種困難，把台拓地還給原開墾者及其後代，估算耕地三九六筆、承租人次四二二筆。

全國1700公頃國有耕地 盤點評估

他已協調財政部、內政部、宜蘭縣府等單位積極辦理，農民於一九七六年九月以前，有租用農地、耕作事實，迄今租約未曾中斷者，且於二○○三年公地放領審議通過之個案，可以一九九○年公告現值平均一坪約四百元價格申請，希望三個月內完成放領程序。

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