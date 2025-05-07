桃鐵地下化 平鎮臨時站明年10月啟用

桃園鐵路地下化計畫路線進度卅二．六三％，鐵道局北部工程分局副分局長黃士銘說明工程進展。（記者蔡昀容攝）

2025/05/07 05:30

全案進度32.63％ 將進入施工高峰期 內壢新建跨站天橋預計年底啟用

〔記者蔡昀容／台北報導〕桃園鐵路地下化計畫將邁向全面施工高峰期。交通部鐵道局表示，預計今年下半年到明年間陸續施作主體工程，全案進度目前為卅二．六三％，另配合工程進度及需求，沿線多項設施陸續啟用，內壢站新建跨站天橋預計今年底啟用，平鎮臨時站預計明年十月啟用。

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已修正延至2033年1月通車

桃園鐵路地下化計畫路線全長十七．九公里，北起新北市鶯歌區鳳鳴陸橋，南至桃園市平鎮區台六六線，沿線將改建桃園、內壢、中壢三座既有車站，並新建鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮五座通勤車站。其中，桃園站及中壢站分別與桃園捷運綠線G07站及機場捷運延伸線A23站共構。

桃園鐵路地下化計畫受平鎮段南延、工程流標、物價上漲等因素影響，鐵道局去年十月提報修正計畫至行政院，預計計畫期程延宕三年，改為二○三三年一月通車，經費也從一○四七．九億元增至一八一七億元。中路、桃園醫院及中原三個通勤站則預計二○三四年九月完工，但此計畫被行政院退回，上週再次提報。

鐵道局說明，新增經費當中，其中四百多億元是受物價上漲影響，三百億元是平鎮段南延一公里多產生的費用，以及數個車站的地面停車場改地下化。

鐵道局北部工程分局副分局長黃士銘坦言，營建市場原物料上漲及勞工短缺確實帶來挑戰，因此分階段推動工程。目前十件臨時軌工程，九件施工中、一件發包中；平鎮站路段、中路站路段、中壢站路段、桃園站路段及中原站路段等主體工程則陸續完成發包，接下來將進入施工高峰期。

下半年起施作主體工程 進度將加快

鐵道局副局長呂新喜表示，全案目前工程進度卅二．六三％，因為工程進度採用工程金額計算，目前執行的臨時軌工程的金額較低，因此單就數據來看，進度看起來較慢；待今年下半年到明年開始施作主體工程，工程金額就會提升、進度就會加快。

配合工程進度及需求，鐵道局指出，去年六月啟用中壢臨時前站，經過站方及民眾回饋，已改善空調、廁所不足等問題，今年四月卅日也增設啟用中壢前站女廁。去年十一月啟用的鳳鳴臨時站，啟用當月每日約三千人次使用，目前提升至四千多人，達到培養運量、讓附近居民習慣鐵路運輸的目的。

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