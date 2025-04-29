樹保人員考選培訓 最快年底首招

國內受保護樹木約有2200棵，森林法2015年新增樹保後，規定若要修剪、移植受保護樹木須有專業資格，經過10年，樹保人員培訓考選可望於年底上路。（資料照）

2025/04/29 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕地方政府多委託民間修剪、移植或養護樹木，但業者常修剪不當，農業部林保署第三度預告樹木保護專業人員培訓考選與分級認證辦法，未來修剪受保護樹木須有證照，最快年底舉行考試與培訓。

修剪受保護樹木須有證照

樹保人員培訓考試與分級制度因業界意見不一卡關十年，林保署再次預告草案，參照現行從事樹木養護工作人員專業能力，採訓考分離方式，選出實作級、基礎級、進階級三級專業人員。

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針對非相關科系者採訓考合一，培訓出基礎級或進階級專業人員，將由中央委託或委任政府機關辦理各地樹保人員考試；培訓則和各大學合作。考選或培訓合格者，須接受八到卅六小時的實習，證照五年一換；實作級人員，本國籍滿十八歲就可報考。

林保署科長許賢斌說明，森林法針對約兩千兩百棵受保護樹木（指百年以上老樹）若需要移植修剪，都須遞交計畫書，由專業人員執行，且要經地方審核通過。國內相關從業人數約三萬多人，許多地方政府發包樹木修剪工程時，會要求投標廠商須上培訓班，但課程僅針對一般樹木修剪。

隨認證辦法正式上路，以後會要求須由樹保人員擔任計畫提案人員；該草案已和產業溝通，並和林試所合作建置教材、題庫等，法案預告期十四天。

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