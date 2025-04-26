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    柴山4洞穴 5月至10月底停止探洞

    柴山「四洞」從五月一日到十月卅一日停止探洞。（自管處提供）

    柴山「四洞」從五月一日到十月卅一日停止探洞。（自管處提供）

    2025/04/26 05:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕雨季將至，國家自然公園管理處昨表示，自五月一日至十月卅一日，柴山猩猩洞、天雨天財洞、北峰極樂洞、金瓜洞等四個洞穴，停止申請及從事探洞活動。

    猩猩、天雨天財、北峰極樂、金瓜洞 暫停申請

    自管處說明，五月初將進入廿四節氣的立夏，萬物借溫暖氣候而迅速生長。

    自管處指出，每年雨季開始，雖是園區生物復甦和景觀豐富度提升時節，但是對比外部環境，石灰岩洞穴內部明顯比較潮濕，甚至會有泥濘、積水等現象，環境內的生物活動情況也會有顯著的變化。

    為避免干擾洞穴內環境，同時降低因洞穴環境濕滑而致跌傷的風險，自五月一日至十月卅一日將停止探洞活動申請，暫停申請範圍包括柴山猩猩洞、天雨天財洞、北峰極樂洞、金瓜洞等四個洞穴。

    自管處指出，依據國家公園法第十三條授權訂定的壽山國家自然公園區域內禁止事項規定，禁止未經許可從事探洞活動，違者將依法究處，籲請民眾配合實施管制。自管處表示，開罰額度第一次一千五百元、第二次以上三千元，早期剛管制時，民眾較不清楚規則，開罰違規件數較多，二○二○年九件、二○二一年十件、二○二二年降至四件，二三與二四年開罰件數都是零，顯示宣導奏效、民眾也很自律。

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