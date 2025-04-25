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    南市教育局推「夢想御守」 陪學子迎戰會考

    南市教育局推出「前路有光，夢想御守」，用動漫名言激勵考生。（記者洪瑞琴攝）

    南市教育局推出「前路有光，夢想御守」，用動漫名言激勵考生。（記者洪瑞琴攝）

    2025/04/25 05:30

    〔記者洪瑞琴、劉婉君／台南報導〕迎接五月國中教育會考，台南推出「傳說中的夢想御守」！市府教育局巧思設計「前路有光」御守小物，為考生安心，減輕焦慮；此外，善化慶安宮廿七日將舉行法會，為二百名考生祈福，發送「光文糕」祝福考運。

    善化慶安宮辦法會 送光文糕

    「前路有光」御守小物以粉彩書籤套卡設計基底，搭配柔和圖案與溫暖色彩，並運用學生熟悉的動漫語言，將經典角色的勵志台詞與考試挑戰結合，幫助考生減輕焦慮。例如出自《咒術迴戰》的「不是關於能不能做到，而是要做」！「現在放棄，比賽就結束了！」則是出自《灌籃高手》，期盼為學子注入滿滿勇氣與信心。

    市定古蹟善化慶安宮奉祀五文昌帝君及沈光文，一到考季就有許多考生拿著准考證影印本前往祭拜，祈求考運亨通，廟方將在廿七日舉行法會，為考生祈福。

    善化當地開發「光文糕」的業者黃唯爾，則贊助十五盒光文糕給廟方，要分送給參加法會的考生，取諧音祝福「糕（高）中」及「步步高升」。光文糕上以菊花為圖騰，並使用善化胡麻及善化糖廠生產的蔗糖為食材，口味受到民眾喜愛。

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