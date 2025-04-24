為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《桃園》國強市地重劃明公告實施 規劃社宅

    桃園市桃園區國際路二段、文中路一帶，包括原本聯合駕訓班、現在國泰駕訓班及附近零星公保地，閒置超過四十五年，市府透過市地重劃方式開發。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市桃園區國際路二段、文中路一帶，包括原本聯合駕訓班、現在國泰駕訓班及附近零星公保地，閒置超過四十五年，市府透過市地重劃方式開發。（記者鄭淑婷攝）

    2025/04/24 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園區國際路二段、文中路一帶，包括原本聯合駕訓班、現在國泰駕訓班及附近零星公保地，閒置超過四十五年，市府透過市地重劃方式開發，市長張善政昨說，「國強市地重劃區」近日終獲內政部核定，將於廿五日公告實施，接續由市府地政局啟動重劃工作，都市發展局也規劃其中○．八九公頃土地作為社會住宅用地，鄰近包括中平、龍壽市地重劃都在推動中。

    地政局長蔡金鐘表示，過去公園、市場等公保地，因需要龐大徵收經費，政府遲遲未能徵收，現在透過市地重劃，政府可取得公設土地，地主也可配回土地，目前中平、國強、龍壽市地重劃案開發進度不一，中平案面積二．三公頃最小，但進度最快，有兩個街廓，市府可取得一．三公頃公設用地，其餘為住宅區，已於今年一月召開說明會，進行查估、工程規劃等。

    國強案面積六．七四公頃，有八個街廓，市府可取得二．七公頃公設用地，內政部已審議通過，明天公告實施後，就會召開說明會並啟動重劃作業。

    龍壽案面積最大達十一．七七公頃，市府可取得四．七七公頃公設用地，因多達廿五個街廓且橫跨桃園、八德、蘆竹等區，開發及施工困難度相對較高，內政部三月初召開審查會議，待通過並公告才能啟動後續程序。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播