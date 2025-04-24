《桃園》國強市地重劃明公告實施 規劃社宅

桃園市桃園區國際路二段、文中路一帶，包括原本聯合駕訓班、現在國泰駕訓班及附近零星公保地，閒置超過四十五年，市府透過市地重劃方式開發。（記者鄭淑婷攝）

2025/04/24 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園區國際路二段、文中路一帶，包括原本聯合駕訓班、現在國泰駕訓班及附近零星公保地，閒置超過四十五年，市府透過市地重劃方式開發，市長張善政昨說，「國強市地重劃區」近日終獲內政部核定，將於廿五日公告實施，接續由市府地政局啟動重劃工作，都市發展局也規劃其中○．八九公頃土地作為社會住宅用地，鄰近包括中平、龍壽市地重劃都在推動中。

地政局長蔡金鐘表示，過去公園、市場等公保地，因需要龐大徵收經費，政府遲遲未能徵收，現在透過市地重劃，政府可取得公設土地，地主也可配回土地，目前中平、國強、龍壽市地重劃案開發進度不一，中平案面積二．三公頃最小，但進度最快，有兩個街廓，市府可取得一．三公頃公設用地，其餘為住宅區，已於今年一月召開說明會，進行查估、工程規劃等。

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國強案面積六．七四公頃，有八個街廓，市府可取得二．七公頃公設用地，內政部已審議通過，明天公告實施後，就會召開說明會並啟動重劃作業。

龍壽案面積最大達十一．七七公頃，市府可取得四．七七公頃公設用地，因多達廿五個街廓且橫跨桃園、八德、蘆竹等區，開發及施工困難度相對較高，內政部三月初召開審查會議，待通過並公告才能啟動後續程序。

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