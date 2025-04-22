中壢長慎醫院遇駭 8萬個資恐外洩／繼馬偕、彰基後第3起被攻擊醫院 衛福部協助備份、復原

中壢長慎醫院於四月十六日公告系統異常。 （擷自長慎醫院官網）

2025/04/22 05:30

〔記者林惠琴、李容萍／綜合報導〕繼馬偕醫院、彰化基督教醫院後，位在桃園中壢的台灣首家老年專科醫院「長慎醫院」也遭駭客攻擊，傳出八萬多人的病歷資料外洩，為繼馬偕、彰基之後，今年第三起駭客攻擊醫院、中斷醫院營運，個資恐外流事件。

調查局正在調查病毒特徵

長慎醫院是中壢主要醫療院所之一，服務內容包括洗腎、糖尿病照護等，該院四月十六日公告醫院系統異常，初診及現場暫停掛號，改人工叫號、醫師手寫處方。

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衛福部資訊處長李建璋表示，接獲長慎醫院遭駭通報後，第一時間已提供備份、復原等作業指示，並協調資安公司協助，調查局也展開調查，但尚未公告病毒特徵，無法確定駭客是否跟之前馬偕、彰基一樣都是「瘋狂獵人」（Crazy Hunter）。

接獲駭客信件勒索立即報警

桃園市衛生局表示，接獲通報立即指導該院依衛福部「醫院面對勒索軟體攻擊的應變指南」，進行通報與中斷院內外網路，該院正重新安裝防毒軟體及醫療相關資訊系統。院方人員表示，相關資料已交給衛生單位調查，並修復部分電腦系統。據了解，院方主管接獲駭客信件勒索，提到「要是不給錢就曝光病人資訊」等，全案由警方依妨害電腦使用罪受理，並組專案小組積極偵辦中。

李建璋指出，衛福部負責國內列管的六十家關鍵基礎設施醫院，先前已研擬發放「醫院勒索軟體應變教戰守則」。至於中小型私人醫院，著重教育訓練，開放資安課程提供醫院人員進修，只是院方也需要設有專職資安人員，有相對資安投資以降低受損風險。

今年醫院遭駭事件頻傳，馬偕醫院二月受到駭客攻擊造成門急診超過五百台電腦大當機，院方緊急啟用備份系統恢復運作，並強調無個資外洩。後續爆出駭客疑在網路論壇以十萬美元（約新台幣三二八萬元）販售台北、淡水、新竹馬偕及馬偕兒童醫院等一六六○萬筆病人個資，但當時調查局清查指出，駭客販售個資應與馬偕醫院病患無關。

三月則是彰基遭到駭客攻擊，但院方說明沒有資料外洩、病患權益受損，或者全面被癱瘓的狀況。

當時連續兩家醫院「受駭」，衛福部已將此事件定義為「系統性攻擊」，並示警不排除還會有第三、四家醫院受害，如今再爆長慎醫院案，衛福部次長呂建德強調，已公布醫療院所資安相關指引，會盡速輔導廠商落實規定。

長慎醫院接獲駭客勒索信件已報警，八萬份病人個資恐外洩。（記者李容萍攝）

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