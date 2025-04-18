彰化龍眼荔枝「大爆花」 蜂農迎豐收年

八卦山脈沿線龍眼樹「大爆花」，蜂農採蜜大豐收。（記者顏宏駿攝）

2025/04/18 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣八卦山脈山腳路沿線遍植荔枝、龍眼，目前進入開花期，但今年受冬季低溫和雨水充足影響，出現「大爆花」盛況，加上近日頻創近三十度的高溫，創造分泌花蜜的有利條件，蜂農一掃去年「零產量」的陰霾，若接下來天氣條件配合，可望迎接十年來最好的收成。

估1個蜂箱可收蜜20公斤 10年來最佳

台灣養蜂協會副理事長、日華蜂場負責人李東峰說，今年應該是「豐收年」，最主要原因，今年冬季雨水足夠，創造開花的良好的條件，而去年龍眼幾乎「零產出」，植物把營養留到今年，遇到好的開花條件就一次大爆「花」。

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李東蜂表示，近十年來蜂農飽受蟲害（荔枝椿象）、極端氣候影響，收入一年不如一年，政府投入資源進行荔枝椿象防治，效果逐漸顯現，荔枝椿象銳減。清明節過去，蜂蜜進入採收期，近日溫度約有廿五度至三十度，這是分泌花蜜絕佳溫度，諸多條件配合，讓蜂農遇到難得的「豐收年」。

李東峰指出，早年一個蜂箱遇大豐收約可收蜜廿公斤，承平時期約十至十五公斤，今年採收期至四月底，若沒有大雨攪局，蜂農可望迎來暌違十多年的「逾廿公斤大豐收」。

彰化縣農業處農務科長黃松欽表示，荔枝、龍眼相繼大爆花，目前整體花況非常好，蜂農也覺得今年蜂蜜採收況很好，去年有蜂農無蜜參與評鑑，今年蜂農已多數都有參賽意願。

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