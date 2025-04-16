日台交流協會民調 77%國人認為台日關係良好

日本台灣交流協會15日發布「2024年度台灣民眾對日本觀感研究」民調報告。圖為日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之。（資料照）

2025/04/16 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕日本台灣交流協會昨日發布「二○二四年度台灣民眾對日本觀感研究」民調報告，結果顯示，多達七十七％台灣民眾認為現在的日台關係良好，也有七十一％民眾認為日本是可信賴國家，創下歷史新高。

「二○二四年度台灣民眾對日本觀感研究」民調，主要針對台灣民眾對日本的意識與印象、日本旅遊、日本台灣交流協會的知名度、日台關係等四個面向進行探討。

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民調指出，在過往各年度的研究中，日本皆是台灣民眾最喜歡的國家，去年更達到七十六％，大幅領先第二名南韓的四％與第三名中國及美國的三％；在各年齡層中，皆有七成以上民眾最喜歡日本，其中以卅歲至卅九歲比例最高。

最應親近國家 中國降至11％

民調也指出，多達七十％民眾認為日本是「台灣今後最應該親近的國家」，第二名是美國十三％，中國比例則持續下降，由二○二一年的十五％，下降至去年的十一％。

上述民調研究對象為全台灣廿至八十歲的人民，樣本數共計一五二○份，在信賴水準九十五％下，抽樣誤差為正負二．五一個百分點內，調查執行期間為去年十二月廿七日至今年一月五日。

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