為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    攔截3批不合格中國製餐具 陶瓷碗鉛超標

    ZARA HOME的陶瓷碗，檢出鉛超標。（食藥署提供） ZARA HOME的陶瓷碗，檢出鉛超標。（食藥署提供） 台灣美耐皿公司進口中國「宏冠美耐皿」製造的餐具也不合格。（食藥署提供）

    ZARA HOME的陶瓷碗，檢出鉛超標。（食藥署提供） ZARA HOME的陶瓷碗，檢出鉛超標。（食藥署提供） 台灣美耐皿公司進口中國「宏冠美耐皿」製造的餐具也不合格。（食藥署提供）

    2025/04/16 05:30

    ZARA HOME、城市綠洲、台灣美耐皿 都中鏢

    〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物管理署昨公布最新邊境檢驗不合格名單，共有七批產品違規，其中三批中國製餐具，分屬知名品牌ZARA HOME、城市綠洲與台灣美耐皿，出現重金屬鉛超標與溶出試驗不合格遭攔截，未流入市面。

    食藥署副署長林金富說明，由荷商愛特思公司輸入的ZARA HOME陶瓷碗，檢出鉛含量達十ppm，超標兩倍，全批三．二九公斤退運或銷毀。雖然近半年該業者已輸入二五七批類似產品，僅此批不合格，但針對業者抽驗比例仍將從原本二至十％，提升至廿五至五十％。

    林金富指出，城市綠洲引進的「MUN,S &」摺疊餐具，則因湯勺、夾子等器具在高溫與酸性條件下，蒸發殘渣值高達一九四ppm，遠超過三十ppm標準，全批六十八公斤皆退運或銷毀。台灣美耐皿公司自中國「宏冠美耐皿」進口的餐具，則在四％醋酸溶出試驗中殘渣值達六十一ppm，超標一倍。

    林口長庚毒物科主任顏宗海提醒，彩繪陶瓷器易含鉛，建議勿讓食物直接接觸彩面，以免傷腎、傷心，甚至影響孩童神經發展。購買餐具時，應選擇標示清楚、有合格認證者，勿因外觀鮮豔就掉以輕心。

    此次七批不合格品項，除三批中國製餐具違規，另有日本鮮柑橘、印度香芹、美國鮮橙及中國鹿茸萃取粉等，分別因農藥、漂白劑違規遭攔截。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播