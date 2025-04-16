攔截3批不合格中國製餐具 陶瓷碗鉛超標

ZARA HOME的陶瓷碗，檢出鉛超標。（食藥署提供） ZARA HOME的陶瓷碗，檢出鉛超標。（食藥署提供） 台灣美耐皿公司進口中國「宏冠美耐皿」製造的餐具也不合格。（食藥署提供）

2025/04/16 05:30

ZARA HOME、城市綠洲、台灣美耐皿 都中鏢

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物管理署昨公布最新邊境檢驗不合格名單，共有七批產品違規，其中三批中國製餐具，分屬知名品牌ZARA HOME、城市綠洲與台灣美耐皿，出現重金屬鉛超標與溶出試驗不合格遭攔截，未流入市面。

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食藥署副署長林金富說明，由荷商愛特思公司輸入的ZARA HOME陶瓷碗，檢出鉛含量達十ppm，超標兩倍，全批三．二九公斤退運或銷毀。雖然近半年該業者已輸入二五七批類似產品，僅此批不合格，但針對業者抽驗比例仍將從原本二至十％，提升至廿五至五十％。

林金富指出，城市綠洲引進的「MUN,S &」摺疊餐具，則因湯勺、夾子等器具在高溫與酸性條件下，蒸發殘渣值高達一九四ppm，遠超過三十ppm標準，全批六十八公斤皆退運或銷毀。台灣美耐皿公司自中國「宏冠美耐皿」進口的餐具，則在四％醋酸溶出試驗中殘渣值達六十一ppm，超標一倍。

林口長庚毒物科主任顏宗海提醒，彩繪陶瓷器易含鉛，建議勿讓食物直接接觸彩面，以免傷腎、傷心，甚至影響孩童神經發展。購買餐具時，應選擇標示清楚、有合格認證者，勿因外觀鮮豔就掉以輕心。

此次七批不合格品項，除三批中國製餐具違規，另有日本鮮柑橘、印度香芹、美國鮮橙及中國鹿茸萃取粉等，分別因農藥、漂白劑違規遭攔截。

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