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    三條崙海洋教育中心 引導學子親海

    三條崙海洋教育中心結合AR、VR科技，讓學童能沉浸情境體驗、互動，提供寓教於樂的海洋體驗學習。（記者李文德攝）

    三條崙海洋教育中心結合AR、VR科技，讓學童能沉浸情境體驗、互動，提供寓教於樂的海洋體驗學習。（記者李文德攝）

    2025/04/15 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕四湖三條崙教育農園經一年多修繕，結合海洋、科技教育，更名為「海洋教育中心」，昨天啟用。雲縣府表示，初步規劃開放全縣國中小學預約免費體驗，近日開說明會，讓各校了解如何申請。

    四湖三條崙教育農園一九九三年成立，設有農漁具及文化展示廳，縣府為增加使用強度，也提供學童對海洋教育認識，自籌八二二五萬元修繕，並更名為「三條崙海洋教育中心」。

    縣府教育處長邱孝文說，主建物分為三樓層，一、二樓有容納九十七人的會議空間，更有AR、VR互動教學區，提供寓教於樂的海洋體驗學習，三樓規劃十二間套房，含衛浴設備，共可以容納六十四名師生住宿需求，啟用後由四湖鄉三崙國小經營管理，讓學生進入體驗。

    邱孝文指出，海洋教育中心開放讓全縣國中小學校免費預約，正針對國中小規劃兩天一夜、一天的「海洋遊學」教育教學，近日將召開「預約使用說明會」，讓學校清楚如何預約送件。

    張麗善表示，海洋教育中心將成為沿海重要教育文化觀光場域，可串聯麥寮、台西的產業文化；文觀處長陳璧君說，三條崙海水浴場每年夏季都會舉辦「雲西海洋音樂祭」，將結合觀光，產生加成效應。

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