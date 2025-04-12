興大研究 台灣現存紅樹林多人為植栽

中興大學生命科學系教授施習德等人研究台灣原生紅樹林多已滅絕，現多人為植栽。（施習德提供）

2025/04/12 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕紅樹林是濕地生態系中重要的一環，中興大學生命科學系教授施習德、許秋容與中山大學退休教授楊遠波，針對一百卅篇國內外文獻進行分析，確認台灣現存紅樹林已非自然原生分佈，多由人為引入栽植，尤其基隆灣和高雄港原生紅樹林族群均已滅絕，目前僅屏東東港大鵬灣仍有有少數台灣原生的百年老樹海茄苳族群。

原生族群僅剩屏東大鵬灣

施習德說，台灣目前不少地區的紅樹林均是人為栽植，並非原始原生之處，過度擴張反造成包括水鳥無處棲息、招潮蟹特有種消失，甚至排水不易形成水患等生態衝擊，這項台灣紅樹林變遷研究，挑戰「紅樹林應該遍布台灣海岸」的倡議，盼為海岸濕地生態與多樣性的管理提供嶄新觀點。

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施習德、許秋容是國內紅樹林分類研究的權威，近日與楊遠波進行研究確認台灣現存紅樹林有許多是人為引入栽植的結果，並非自然原生分布，包括基隆灣原生紅樹林族群的水筆仔，在日治時代後期即不復存在；高雄港紅樹林植物也因港口開發等因素而逐漸消失；目前僅屏東東港大鵬灣仍有百年老樹，研判為台灣少數原生的海茄苳族群。

其餘地區的紅樹林，依歷史文獻和早期標本採集紀錄，可確認是早期自中國福建、廣東引入，或政府來台後陸續於沿海地區廣泛栽植擴張的族群，非當地原生，台灣西海岸現存的紅樹林，均為人為栽植，並無原生分布的歷史紀錄。

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