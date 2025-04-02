竹縣逾期未繼承土地 公告現值46億

2025/04/02 05:30

［記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣有高達五四六一筆土地和一二九棟建物迄今處於無人辦理繼承登記的狀態，其中光是土地的公告現值就高達四十六億元，縣府地政處昨天起到六月卅日為止公告三個月，提醒利害關係人儘速完成繼承登記，否則公告屆滿後仍未辦理就會被縣府列管，經列管十五年期滿，便將移交給財政部國有財產署拍賣。

縣府地政處長古瓊漢說，昨天公告的一一四年度逾期未辦理繼承登記的不動產，公告內容包含五七六名被繼承人、五四六一筆土地與一二九棟建物的相關資料。被公告的土地依公告現值計算，總價值就有四十六億元。這些公告資料將張貼在縣內各地政事務所、不動產所在地、被繼承人戶籍所在地的鄉鎮市公所以及村里辦事處。

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他說，依規繼承登記應在被繼承人過世後六個月內完成，如果沒有在一年內辦理的，地政事務所將於每年三月底逐一通知繼承人，並於四月一日起公告。公告期屆滿後仍未辦理的，將由縣府列冊管理，列管十五年期滿再交國財署公開標售。

為協助繼承人了解繼承登記流程跟後續處理事項，縣府與各地政事務所將於四月、五月舉辦五場的繼承登記宣導說明會。首場十七日於竹東地政事務所舉行，接下來廿五日早上十點在寶山雙溪村辦公大樓以及五峰鄉公所辦理。五月一日早上十點則安排在新湖、竹東以及竹北三個地政事務所同步進行。

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