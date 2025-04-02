新北清明連假交通疏導 墓區總量管制

清明連假4月3日起展開，預估各景點將湧現出遊人潮。圖為九份老街。（記者黃子暘攝）

2025/04/02 05:30

各景點預估湧現人車潮 掃墓要道淡水北新路及台2線將管制

〔記者黃子暘、陳奕劭／新北報導〕四月三至六日是清明節連續假期，預估各景點將湧現出遊人潮。新北市交通局表示，淡水、鶯歌、三峽、九份、深坑老街等風景區周邊路段部分時段易壅塞；警察局交通警察大隊說，各墓區周邊將有車多擁擠情形，尤其五股區成泰路與孝義路口、中和區興南路二段三九九巷、三芝區一○一號市道、淡水區北新路及八里區龍米路，均會出現大量車流。

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交通局公布易壅塞路段、時段

交通局指出，連假期間易壅塞路段及時段，包括淡水老街（民權路、中正路）上午十一點至傍晚五點、鶯歌老街及陶瓷博物園區（國慶街、文化路、三鶯大橋）下午三點至晚間八點、三峽老街（中山路、文化路、仁愛街、台七乙）下午三點至晚間八點、瑞芳九份老街（汽車路、瑞金公路）與金瓜石黃金博物館園區（瑞金公路、金水公路）中午十二點至晚間八點、瑞芳區台二線西行中午十二點至傍晚五點、深坑老街（文山路、北深路、深坑老街）上午十一點至傍晚五點，金山、萬里地區台二線中午十二點至晚間八點容易出現壅塞。

交通局說明，各風景區停車場中午過後易滿場者，包括九份老街、黃金博物館附近的隔頂、水湳洞停車場、深坑老街附近兒童遊戲場停車場、淡水老街附近三民停車場、鶯歌老街與陶瓷博物園區附近三號公園停車場、三峽老街附近長福停車場、八里老街附近龍米停車場、烏來立體停車場等。

掃墓部分，交大表示，淡水北新路為前往北海福座、龍巖及懷恩墓園主要道路，預估連假期間北新路與台二線可能車多，警方已規劃車輛總量管制，並搭配分流行駛替代道路措施。

此外，交通部高速公路局日前公告連假管制措施，四月三日至六日通行費採單一費率，凌晨零點至五點暫停收費；四月三日凌晨零點至中午十二點、四日凌晨五點至中午十二點，國五石碇及坪林南向入口實施匝道封閉，往宜花東地區可改道台二線、新北市道一○六乙線、台九線；四月三日清晨六點至中午十二點，國一內湖至頭份、國三木柵至香山南向入口實施高乘載管制，建議民眾改道經由台六十四線轉行駛台六十一線往南。

持新北兒童卡 北北桃捷運免費搭

另外，四月三日至六日，持新北兒童卡的學童可免費不限次數搭乘台北捷運、新北捷運（環狀線、淡海輕軌及安坑輕軌），桃園捷運也加碼開放四月一日至五月卅一日期間，持新北兒童卡可免費搭乘。

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