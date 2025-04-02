投縣長許淑華母 遭爆欠上千萬賭債

2025/04/02 05:30

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣長許淑華母親，遭爆料疑因積欠賭債，打著許淑華名號，以知道很多縣政建設，可以讓蕭姓債主等人分一杯羹利誘，向蕭男等人借貸上千萬元，事後卻賴債不還。對此，許淑華未回應，惟昨透過縣府新聞及行政處表示，爆料內容非屬實，盼有心人士勿濫用媒體公器達到詆毀她及縣府團隊目的。

週刊報導南投縣長許淑華母親疑似積欠六合彩等大筆賭債，為了還債，打著女兒名號及知道縣府很多推動中的建設，可以讓熟識二十多年的蕭姓男子分一杯羹為由借錢，蕭男還介紹友人借了六百萬元給她，並簽下借據，共借貸上千萬元，惟事後許母卻賴帳不還，蕭男還兩度向南投市公所調解委員會申請調解，但許母均未出面。

請繼續往下閱讀...

縣府代回應：爆料內容不實

許淑華昨天透過縣府新聞及行政處表示，縣長不會假公濟私，向母親透露任何縣政建設等公務機密，爆料內容非屬實，盼有心人士勿濫用媒體公器詆毀她本人及縣府團隊努力工作的形象。

惟南投縣議員沈夙崢指出，許縣長母親在外借貸衍生的相關問題，地方早有傳聞，由於縣長資源分配權力相當大，她要提醒縣長及縣府團隊推動任何建設及開發案務必專業秉公處理，尤其財劃法修正後南投可能增加上百億元預算，絕不能循私舞弊，落入私人口袋，她會好好監督。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法