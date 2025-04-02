南投3條桐花小旅行 體驗客家風情

南投國姓HAKKA桐花小旅行，將由導覽志工帶領遊客至北港村山林賞桐花。 （取自客委會桐花祭活動官網）

2025/04/02 05:30

〔記者張協昇／南投報導〕每年四、五月是桐花盛開時節，朵朵白色桐花如雪花般飄落，又被稱為「四月雪」，南投縣桐花祭系列活動也即將從四月登場，南投縣政府文化局昨召開記者會，宣布今年桐花祭系列活動重頭戲，將安排三條桐花小旅行，帶領民眾深入國姓、魚池及名間客庄賞桐花、品嘗特色客家美食，體驗濃濃的客家文化風情。

南投縣政府秘書長洪瑞智表示，今年桐花祭系列活動，從四月十二日至五月十日，陸續推出「好客國姓~HAKKA桐花小旅行」、「綻放的名間．桐遊松柏嶺」、「魚池桐花趣—花現魚池 桐樂蓮華池」三條桐花小旅行。

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其中國姓桐花小旅行，將安排遊客漫步於北港村桐花步道欣賞桐花之美，並前往當地的食農教育基地DIY體驗手作米客家米食；魚池桐花小旅行則帶領遊客走進客庄五城村，探索台灣珍稀動植物保育重地連華池，近距離觀察及了解桐花生態；至於名間桐花小旅行，除安排賞桐步道走讀、在地茶葉導覽，也能體驗3D彩繪桐花，並品嘗客家美食。活動詳情可至客家委員會「桐花祭客庄小旅行」官網查詢。

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