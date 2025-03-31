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    雲林罷免丁學忠二階連署破萬 大咖助講

    公民團體「雲林拔釘罷免丁學忠」宣講活動，吸引近千民眾。（記者李文德攝）

    公民團體「雲林拔釘罷免丁學忠」宣講活動，吸引近千民眾。（記者李文德攝）

    2025/03/31 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕罷免雲林縣國民黨籍立委丁學忠第二階連署破萬，公民團體「雲林拔釘罷免丁學忠」昨在北港鎮義民路舉辦「反共護台 雲林同行」大型宣講會，邀請立委劉建國、王義川、演員陳慕義、總統府資政沈國榮、李茂盛等到場宣講，鼓勵更多雲林鄉親團結，勇於參與罷免行動。

    昨活動有近千人參與，民眾高舉「大罷免，大成宮」、「人民作主、罷成功」旗幟，頭戴「罷免不適任立委，拔釘工人」頭飾，氣氛火熱；李茂盛、沈國榮、劉建國、王義川、陳慕義、政治評論員許維智、媒體人廖筱君、中台灣教授協會理事長楊聰榮等輪番上台宣講。

    劉建國表示，國家要正常，國會要先正常，民眾勇敢站出來，讓國會恢復正常；陳慕義說，今年大罷免潮如同讓民眾們上一堂「民主課」，民主自由並不是免費的午餐，呼籲民眾不要畏懼。

    王義川說，在地很多人怕得罪人不敢「明罷」，建議民眾可異地連署，而中共已滲透台灣，盼民眾以罷免票表達堅定護台的意志。

    罷團發言人露西歸指出，二階連署安全門檻為三萬五千份，尚需民眾協助，縣內現有近廿個連署點，外縣市超過十處友善連署站，四月三日、四日將在麥寮光大寮聚寶宮附近、生命紀念館設點，呼籲雲林人不要畏懼強權，一起連署罷免。

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