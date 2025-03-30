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    共融世界 宜蘭綠博武荖坑開幕

    宜蘭綠色博覽會開幕，「蘭陽動植物王國」展區受歡迎。（記者王峻祺攝）

    宜蘭綠色博覽會開幕，「蘭陽動植物王國」展區受歡迎。（記者王峻祺攝）

    2025/03/30 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭綠色博覽會昨在蘇澳武荖坑風景區開幕，現場打造十七大展區，介紹環保及永續農業，並設置廿一座零電低碳遊具，還有山羊等可愛動物與民眾友善互動。

    設零電低碳遊具、台灣好物館

    綠博今年以共融世界為主題，在武荖坑舉辦為期四十四天特展，不僅有介紹台灣原生與特有種的戲劇演出，更設置許多互動場館，提供民眾體驗與自然共生的智慧及永續發展。

    今年也設置台灣好物館，結合農業部農村好物、新北永續與宜蘭嚴選品牌，其中農村好物集結廿六家業者、五十一項農漁特產展售，方便遊客一站式買遍農村好物。

    農業部次長黃昭欽表示，農業部支持以農業為本，落實生產、生活及生態的三生永續綠博，期盼藉由展覽形式，將農業的精采內涵呈現給民眾，並從中體現農民的努力及轉變，從生產昇華至守護綠色資源，進而保護生態環境。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛說，今年綠博精彩可期，還有許多創新永續行動，其中零電低碳設施及千場手作體驗，適合親子同樂，藉此訓練肢體協調及肌耐力。

    開幕首日「蘭陽動植物王國」展區吸引許多親子，除體驗餵食樂趣外，也認識迷你豬、南丘娃娃羊、羊駝等物種。廿一座零電低碳遊具區擠滿大小朋友，有親子挑戰三六○度自行車及人體陀螺椅，不時傳出驚呼聲，享受旋轉擺盪的刺激與歡樂。

    宜蘭縣府表示，綠博展至五月十一日，票價從一百元至三百元不等，新北市民四月廿一日至廿七日持身分證件，可享有比照宜蘭縣民的一百元票價。

    宜蘭綠色博覽會開幕，零電低碳遊具受歡迎。（記者王峻祺攝）

    宜蘭綠色博覽會開幕，零電低碳遊具受歡迎。（記者王峻祺攝）

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