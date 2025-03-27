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    中國製AIS變造銷售 澎湖籲漁民認清

    AIS是接收船舶辨識器，方便在海上辨別船籍。（記者劉禹慶攝）

    AIS是接收船舶辨識器，方便在海上辨別船籍。（記者劉禹慶攝）

    2025/03/27 05:30

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕航行海上漁船使用AIS接收機船舶自動識別器，傳出中國製AIS以低價搶佔市場，廠商經過變造編碼及外殼再販售給漁民，向漁業署申請補助，但依照政府採購法，補助不得採購中國製機器，不僅觸法，也容易形成國安漏洞，澎湖海巡隊及澎湖區漁會加強宣導及查緝，避免漁民不慎觸法。

    根據漁業署規定，AIS構造性能應依船舶設備規則相關規定，符合國際海事組織規定，並取得符合國際電工委員會所定規範認證報告，尤其製造地不得為中國，配有AIS標準訊息格式之輸出入通訊埠，並具有限制更改船舶資訊之功能；設定經國家通訊傳播委員會NCC核發之水上行動業務識別碼。

    每艘漁船筏補助裝設一台AIS，依發票金額補助，最高補助二萬元，並以補助一次為限。現行規定台灣漁船經國家通訊傳播委員會核發編碼，代號是「四一六」，上面還會打上船名，與中國船舶辨識碼「四一二」、「四一三」不同，由於中國製AIS價格便宜，傳出有不肖廠商引進改造外殼，並重新燒錄編碼，魚目混珠販售給不知情漁民使用，有觸法之虞。

    知情人士指出，最近傳出中國研發新型的AIS，可以任意變換編碼，造成海上辨識船隻國籍混淆，恐成為另一個國安漏洞，漁政單位必須及早因應查緝。

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