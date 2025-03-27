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    首頁　>　生活

    《台東》馬偕擴建 國產署及東縣府同意釋地

    2025/03/27 05:30

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東馬偕醫護宿舍屋齡已近四十年，相當老舊且不堪使用，經立委陳瑩及莊瑞雄協調，前天國有財產署邀集相關單位研商，縣政府同意釋出縣有土地，讓醫護宿舍基地更完整，加快興建速度。

    立委陳瑩及莊瑞雄協調 助加快興建

    立委陳瑩與莊瑞雄分別於立法院提出台東馬偕「重建醫護宿舍」的問題，且於本月十八日邀請相關部會前往台東馬偕現勘，雖已確認財政部國產署可釋出租用十筆國有土地，但面積僅有一千七百八十九平方公尺，台東馬偕為建構容納數百位醫護的宿舍，只能依照都市計畫法規定，變更為醫療專用區，提高容積拉高建築。

    因為都市計畫變更的程序，往往動輒半年以上，勢必影響興建宿舍的進度。兩立委十八日會勘時提出建議，基地旁另有一塊縣有土地，台東縣政府若可以釋出供醫院興建宿舍使用，將可提高建築基地面積，免去都市計畫變更的繁鎖程序，加速台東馬偕興建宿舍期程。

    陳瑩與台東縣政府協調後，副縣長王志輝前天於會議同意將提供基地旁的縣有土地，併入台東馬偕興建宿舍計畫，讓院方有足夠腹地興建宿舍的情況下，可以不需要拉高建築物，又可以加快興建宿舍的推動，而且讓新的醫護宿舍建築，更貼切台東的景觀美學。

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