雙老家庭 衛福部公布照顧指引

國內身心障礙者突破123萬人，但照顧者逾6成在55歲以上，雙雙面臨老化逐漸失能的困境。（示意圖）

2025/03/23 05:30

身心障礙者123萬多人 6成照顧者年紀逾55歲

〔記者林惠琴／台北報導〕國內身心障礙者突破一二三萬人，但照顧者逾六成在五十五歲以上，雙雙面臨老化逐漸失能的困境。衛福部表示，現已公布「身心障礙者雙老家庭未來照顧計畫安排實務指引」，鼓勵照顧者預先安排障礙者未來生活，明年上路的長照三．○也積極發展不分照顧對象的社區共融，保障大家在地安老。

請繼續往下閱讀...

「身心障礙者雙老家庭」指家中同時有卅五歲以上的障礙者及六十歲以上的主要照顧者，兩者年齡同時逐漸增長，致生理功能退化、照顧需求增加，其脆弱性高於一般家庭。

障礙者近7成由家人親自照顧

衛福部統計，障礙者從二○二二年逾一一九．六萬人至去年已逾一二三．三萬人，障礙成因以疾病六成三為大宗，其次是先天因素一成三，其餘尚有意外、交通事故、職業傷害等。身障等級中重度以上占六成，年齡四十五歲以上近八成，相當於每五人就有四人逾四十五歲。

最新調查報告也指出，障礙者五成七生活需他人協助，近七成由家人照顧，而家庭照顧者六十五歲以上占三成二，五十五歲以上達六成二為最多。

今年核定26處共融據點 支援照顧者

衛福部社會及家庭署副署長張美美表示，政府長期在社區推動家庭照顧者支持據點，考量進入超高齡社會需求，去年進一步融合障礙與長照家庭照顧者支持據點；今年核定五十四處家照據點，其中廿六處為共融據點。

張美美指出，現行針對障礙者家庭也有提供臨時及短期照顧服務，讓家屬有喘息機會，紓解長照壓力，補助額度比照長照支付失能等級二至八級家庭的喘息服務水準，一年三．二萬元至四．八萬元。

張美美說明，障礙者雙老家庭的照顧者也可能老化失能而進入長照體系，甚至比障礙者更早死亡，此類家庭，政府會視其生活能力安排社區居住、團體家園或安置於機構，白天有些障礙者到庇護工場等自食其力，萬一無工作能力者，也會協助到日間照顧中心或小作所參與活動，維持人際互動。

張美美指出，照顧者通常不易放手，尤其被照顧者是心智障礙者時，更擔心沒有自我決定與生活能力，目前已公布「身心障礙者雙老家庭未來照顧計畫安排實務指引」，建議可預先做好財務與照顧支援規劃，或是提早訓練身障者自我獨立。

張美美指出，長照三．○明年將上路，目前服務系統各自獨立，未來將打破對象界線，不論老年人或障礙者都共同生活在社區，但有特殊照顧需求者，經評估在補助機制方面可擇優，保障民眾權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法