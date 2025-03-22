伴侶動物可用人藥治療 明年7月上路

農業部推動草案放寬伴侶寵物也可使用合法人類用藥來治療，最快明年七月上路。（資料照）

2025/03/22 05:30

〔記者楊媛婷、楊心慧／台北報導〕我國獸醫為搶救毛小孩，過去權宜使用人類用藥、無國內藥證藥物等，造成生命損失引發糾紛，更有北市林姓飼主將使用禁藥的獸醫告上法庭；中華民國獸醫師公會全聯會理事長譚大倫不平表示，獸醫是為搶救毛小孩才冒險用藥。立法委員、農業部在此案之後，推動草案放寬伴侶寵物也可使用合法人類用藥來治療，最快明年七月上路。

搶救毛小孩冒險用藥 常踩紅線

台北市林姓飼主的毛小孩送至動物醫院治療，因死亡引發醫療糾紛，林質疑獸醫「違法使用禁藥」害死毛小孩提告。

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針對林姓飼主堅稱獸醫使用禁藥，譚大倫指出，獸醫當年使用的藥物已在國外取得藥證並廣泛使用，但尚未申請我國藥證的動物用藥，主因是我國市場小且做法嚴格，藥證相關試驗申請流程需三到五年，許多獸醫為救動物踩紅線冒險用藥，卻被打成不當使用禁藥非常不公平，不然獸醫也可請飼主帶寵物出國治療，或自行到國外買藥回來。

台大動物醫院院長張惠雯指出，所有獸醫都想合法用藥，但時空背景就是難以迅速取得藥物，即使現在針對國外有藥證、國內沒藥證可採取專案進口方式，但作業流程也是要獸醫取得飼主許可書後，再發公文予獸醫師公會全聯會，「獸醫願意寫公文、跑流程，為的也是讓毛小孩有更好的醫療品質。」

林姓飼主提告後引發討論，時任立委高嘉瑜及農業部推動相關改革，在二○二二年七月之後，針對這類已有國外藥證、國內尚無藥證的動物用藥，簡化專案進口申請流程。

農業部：可申請進口專案藥物

農業部防檢署組長林念農表示，除簡化專案申請流程，也透過獸醫師公會全聯會徵詢國內動物醫院常用的專案藥物，將相關藥物先進口到台灣，動物醫院可再跟全聯會申請，預計明年七月開放獸醫可使用經合法公告的人類用藥與動保用藥治療伴侶動物。

高雄市動保處諮詢委員、律師秦睿昀表示，目前獸醫只要向公會登記專案進口就沒有問題，但仍誠心呼籲，動物藥品管理法可透過空白授權的方式增訂除外條款，以免誤觸法網。

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