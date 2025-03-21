關山畜牧糞尿資源化 獲中央補助2.6億

關山鎮畜牧糞尿資源化處理計畫獲中央補助，將改善解決豬屎問題。（記者劉人瑋攝）

2025/03/21 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣關山鎮公所爭取到環境部二．六億元經費，辦理「台東縣關山鎮畜牧糞尿資源化處理計畫」，解決關山數十年來的困境。鎮長彭成豐及代表會主席吳文忠表示，解決豬屎問題，減少了臭氣，而廢棄稻殼與稻桿問題也在此一併解決，絕對會大幅提升觀光效益，也增加地方的經濟收入。

處理場預定地在掩埋場後方

集中處理場召開的公聽會也已舉辦多次，如今錢總算到位。彭成豐表示，處理場預定地點位在掩埋場後方，遠離市區十公里，今年完成招租及部落諮商，明年規劃設計及申請執照後施工，後年啟用。

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解決豬屎問題 減少臭氣

彭成豐指出，關山鎮有九間養豬場，產生的味道成為觀光發展的阻礙，認為設置「養豬廢水集中處理場」是最佳解方，大約在五年前參觀花蓮玉里生質能源廠就有初步構想，經縣府和藍綠兩黨立委協助，在日前獲得環境部補助二．六億元經費，之後將進行相關作業，實際解決關山鎮數十年來令人詬病的問題，將有效提升關山的觀光效益，成為全國接近淨零排碳的示範鄉鎮。

稻殼、稻桿壓縮成生質燃料

彭成豐說，豬隻排泄物產生氣體可供發電並回售給台電，再者關山有三千甲農田，以往燃燒稻殼、稻桿造成空污為現今法規禁止，之後與處理場同案的民間投資案中，可將其壓縮成生質燃料供發電使用，解決農民困境。鎮代會主席吳文忠強調，畜牧糞尿資源化處理計畫順利執行，將還給關山鎮乾淨的空氣，還可以資源再生，發電及製成有機肥，達到循環經濟的目的，也增加在地就業機會。

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